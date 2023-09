Prieskum: Voľby by vyhral Smer-SD, v parlamente by bolo šesť strán

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali na začiatku septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 22 percent hlasov. Do parlamentu by sa dostalo šesť strán, resp. hnutí. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.



Na druhom mieste skončilo PS, ktoré by volilo 18,1 percenta opýtaných, treťou najpreferovanejšou stranou v prieskume bol Hlas-SD, získal 11,4 percenta hlasov.



Nasleduje hnutie Republika, ktorému by dalo hlas 8,3 percenta respondentov, a SNS so 7,3 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 5,8 percenta.



Mandáty v zákonodarnom zbore by nezískala koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia, Za ľudí, ktorú by volilo 6,1 percenta opýtaných, ako koalícia však na vstup do parlamentu potrebuje najmenej sedem percent. Do Národnej rady by sa nedostali ani KDH (4,7 percenta), SaS (4,2 percenta), Demokrati (3,8 percenta) či Aliancia (3,2 percenta).



Jedno percento hlasov by získala ĽSNS, menej ako percento voličov by dalo hlas subjektom Modrí, Most-Híd (0,9 percenta), Spravodlivosť (0,7 percenta), KSS (0,4 percenta) a Maďarské fórum (0,4 percenta hlasov).



Zber dát sa uskutočnil 5. až 10. septembra, v prieskume odpovedalo 1410 respondentov.