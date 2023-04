Prieskum: Voľby by vyhral Smer-SD, za ním nasledujú Hlas-SD a PS

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na prelome marca a apríla, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 22,4 percenta hlasov. Nasleduje Hlas-SD so 14,2 percenta a Progresívne Slovensko s 12,8 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research, o ktorom informoval denník Sme.



Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom 9,9 percenta hlasov. Nasledujú KDH so 6,3 percenta a Sme rodina s 5,7 percenta hlasov. So ziskom 5,2 percenta by skončilo OĽANO a 5,1 percenta strana SaS.



Pred bránami parlamentu by ostali Demokrati a Aliancia, ktorým by dali dôveru zhodne tri percentá voličov. Za nimi nasledujú SNS s 2,4 percenta hlasov, Za ľudí (dve percentá), ĽSNS a Národná koalícia zhodne s 1,9 percenta. Ďalej aj Maďarské fórum (1,3 percenta) a Modrí - Európske Slovensko (0,8 percenta).



Prieskum sa realizoval on-line zberom na vzorke 1008 respondentov v termíne od 28. marca do 2. apríla.