Analýza: Predčasné voľby nemajú pozornosť maďarských provládnych médií

Bratislava 6. septembra (TASR) - Predčasné voľby na Slovensku nemajú veľkú pozornosť maďarských provládnych médií. Ich pokrytie vykresľuje predsedu strany Smer-SD Roberta Fica ako skúseného politika a silného lídra opozície. Vyplýva to z analýzy mediálneho diskurzu, pokrývajúc vybraných 16 médií v maďarskom jazyku za obdobie od 1. marca do 15. júla 2023. TASR o tom informovali z Adapt Institute.



Kauzy predchádzajúcich vlád Smeru-SD či prebiehajúce vyšetrovania korupčných káuz napojených na Smer-SD nemajú pokrytie, ukázala analýza. Zároveň sú lídri a aktivity strán zo stredopravého spektra opisovaní s ironickým podtónom a porovnávaní s maďarskou opozíciou. Podľa analýzy žiadne zo sledovaných maďarských provládnych médií nepokrývalo slovenské voľby systematicky.



Taktiež v maďarských médiách rezonovali útoky Fica voči prezidentke SR Zuzane Čaputovej či premiérovi Ľudovítovi Ódorovi ako agentoch Georga Sorosa. To podľa analýzy rezonuje s dlhodobou inštrumentalizáciou Sorosa ako výrazne negatívnej postavy v Maďarsku.



Analýza mediálneho diskurzu tiež zahŕňala vybrané profily maďarských politických strán a ich predstaviteľov. Vypracoval ju výskumný inštitút Political Capital v rámci spoločného projektu s Adapt Institute.