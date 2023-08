Prieskum: Vyše 30 percent Slovákov je abstinentami

Bratislava 17. augusta (TASR) - Vyše 30 percent Slovákov je abstinentami. Z nich alkohol nikdy nepilo 14,7 percenta. Ďalších 15,5 percenta ho pilo dávnejšie ako pred jedným rokom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.



"Viac ako pätina opýtaných (20,5 percenta) pije alkohol viackrát do týždňa. Päť alebo viac pohárov alkoholického nápoja pri jednej príležitosti pije denne 2,3 percenta respondentov a aspoň raz do týždňa ďalších 12,5 percenta respondentov," priblížil rezort.



Medzi mládežou do 18 rokov podľa prieskumu alkohol nikdy nepilo 51,3 percenta opýtaných. "Naopak, až 17,2 percenta ho pilo v priebehu posledných 30 dní a 7,3 percenta ho pije aspoň raz za týždeň," upozornilo ministerstvo.



Cigarety, cigary, fajku alebo elektronickú cigaretu denne fajčí 26,1 percenta Slovákov. "Najviac ľudí, ktorí fajčia denne, je vo vekovej skupine 45 - 54 rokov (29 percent), medzi mladými do 35 rokov fajčí denne 22,7 percenta," doplnil rezort. Poukázal na to, že počet fajčiarov na Slovensku klesá. "V roku 2019 to bolo až 32,1 percenta," dodal.