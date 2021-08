Prieskum: Vyše 66 percent ľudí je za očkovanie, pätina ho odmieta

Bratislava 16. augusta (TASR) – Vyše 66 percent Slovákov je za očkovanie, 11 percent ho zvažuje a približne pätina ľudí očkovanie proti ochoreniu COVID-19 odmieta. Vyplýva to z prieskumu AKO o očkovaní a opatreniach proti ochoreniu COVID-19, ktorý si objednala strana SaS. Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov od 21. do 26. júla. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).



Z prieskumu tiež vyplýva, že o niečo viac sa očkujú ženy ako muži, najviac veria očkovaniu vysokoškolsky vzdelaní. Najmenej zaočkovaných je v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, najviac v Bratislavskom kraji.







Prieskum hovorí tiež o dôvodoch odmietania očkovania. Ľudia sa podľa Bittó Cigánikovej boja najmä toho, že vakcíny sú rýchlo vyvinuté, boja sa vedľajších účinkov, myslia si, že sú zdraví a vakcínu nepotrebujú, niektorí hovoria o zdravotných prekážkach.



„Z obáv vyplýva, že veľkým problémom je zlá informovanosť alebo neinformovanosť. Zdá sa, že mnohí nevedia, že vakcíny sa vyvíjajú dlho, že podľa odborníkov nehrozia dlhodobé efekty vakcíny, pretože vakcína sa krátko po podaní z tela vylúči a aktivuje len imunitný systém," pripomenula.







Informovanosť by sa dala podľa šéfky zdravotníckeho výboru zvýšiť napríklad diskusiami odborníkov a lekárov v médiách. Dodala, že treba naplniť kapacity v call centrách či vytvoriť kiosky s odborníkmi v očkovacích centrách.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) informoval o postoji obyvateľov v prípade zhoršenia situácie v okrese. Z prieskumu vyplýva, že 51 percent je za regionálny lockdown pre neočkovaných a netestovaných, 25 percent ľudí je za regionálny lockdown pre všetkých a 16 percent nechce žiaden regionálny lockdown, respektíve žiadne opatrenia v regióne. Dodal, že tento týždeň bude mať stretnutie aj s predstaviteľmi cirkví, ktorí majú podporiť kampaň Za otvorené školy.



Pokiaľ bude veľa nezaočkovaných, nemocnice budú mať podľa šéfky zdravotníckeho výboru zrejme opäť problémy. Ak totiž nemocnice zaplní naraz veľa nezaočkovaných ľudí, nie je na to pripravený žiadny zdravotnícky systém. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) podľa nej robí správne kroky, keď sa snaží zvýšiť zaočkovanosť cez lekárov či mobilné očkovacie jednotky.



Bittó Cigániková si zároveň myslí, že je čas rozprávať sa o podávaní tretej dávky vakcíny. Očakáva vyjadrenia od odborníkov. Pripomenula, že medzi prvými sa u nás očkovali starší obyvatelia. „Bolo by dobré uvažovať o preočkovaní skôr, ideálne možno ešte pred návštevou pápeža," dodala.