Prieskum: Vyše polovica Slovákov je nespokojná s fungovaním demokracie

Bratislava 27. decembra (TASR) - S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných 38 percent dospelej populácie. Naopak, 57 percent deklaruje nespokojnosť. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa realizoval od 11. do 20. decembra na vzorke 1001 respondentov.



"Spokojné sú častejšie mladšie ročníky vo veku 30 až 39 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, alebo obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Naopak, nespokojní sú častejšie ľudia vo veku 40 až 69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Prešovského kraja alebo živnostníci a pracujúci dôchodcovia," priblížila agentúra.



Prieskum tiež ukázal, že 52 percent obyvateľov SR považuje súčasný režim na Slovensku za demokratický. "Častejšie ide o mladšie ročníky vo veku 18 - 39 rokov, ľudí so základným alebo vysokoškolským vzdelaním, obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja alebo ľudí s najvyššími príjmami," doplnila agentúra.



Naopak, 42 percent respondentov považuje súčasný režim na Slovensku za nedemokratický. Ide najmä o ľudí vo veku 40 až 69 rokov, ľudí so stredoškolským vzdelaním, obyvateľov Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja.



Zo základných ľudských práv a slobôd je pre obyvateľov SR podľa prieskumu najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu alebo slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery alebo slobodu pohybu. Najdôležitejšími základnými politickými právami sú pre Slovákov zase sloboda prejavu a právo na informácie, právo účasti na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou zástupcov alebo právo zhromažďovať sa.