Prieskum: Vyšší vplyv regiónov zmenou zákona chce 67 % respondentov

Bratislava 21. februára (TASR) - Zmenu volebného zákona, ktorej výsledkom by bol vyšší podiel poslancov Národnej rady (NR) SR z regiónov Slovenska, podporuje 67 percent respondentov, proti takejto zmene je 23,1 percenta respondentov reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO. Realizovala ho pre TASR 5. až 12. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



Na otázku: "Súhlasíte alebo nesúhlasíte s názorom, že by sa zákon o voľbách do parlamentu (NR SR) mal zmeniť tak, aby sa pri vytváraní zloženia poslancov parlamentu zvýšil podiel poslancov z regiónov Slovenska?" vyjadrilo úplný súhlas 27,7 percenta respondentov a skôr súhlasilo 39,3 percenta.



Úplný nesúhlas vyjadrilo 10,5 percenta respondentov a skôr nesúhlasilo 12,6 percenta. Nevedelo odpovedať 9,3 percenta a nechcelo 0,6 percenta respondentov.



Posilnenie regiónov zmenou volebného zákona malo nadpolovičnú podporu vo všetkých regiónoch Slovenska a podporovala ju viac ako polovica voličov každej z parlamentných strán.



V Bratislavskom kraji úplne alebo skôr súhlasilo 58 percent respondentov, úplne alebo skôr nesúhlasilo 26 percent. V Trnavskom kraji zmenu podporovalo 61 percent opýtaných, proti bolo 30 percent, v Nitrianskom kraji bolo za 67 percent a proti 22, v Trenčianskom kraji bolo za zmenu 66 percent a proti 23 percent.



V Banskobystrickom kraji podporovalo zmenu 73 percent a proti bolo 23 percent respondentov prieskumu, v Žilinskom kraji bolo za 70 percent a proti 17 percent opýtaných. V Prešovskom kraji bolo za 68 percent a proti 23 percent a v Košickom kraji podporilo zmenu 69 percent respondentov, proti bolo 21 percent.



Zmenu volebného zákona, ktorej výsledkom by bol vyšší podiel poslancov z regiónov Slovenska, podporilo 53 percent voličov Progresívneho Slovenska, proti bolo 31 percent. Zmenu úplne alebo skôr podporilo 78 percent voličov Smeru-SD, skôr alebo úplne nesúhlasilo 16 percent.



Za zmenu sa postavilo 85 percent voličov Hlasu-SD, proti bolo osem percent. Za zmenu je 71 percent voličov KDH, nesúhlasí 23 percent voličov tejto strany. So zmenou úplne alebo skôr súhlasí 62 percent voličov SaS, proti je 31 percent. Za zmenu je 60 percent voličov hnutia Slovensko, proti je 34 percent. Podporu zmene vyjadrilo 79 percent voličov SNS, nesúhlas vyjadrilo 13 percent voličov tejto strany.