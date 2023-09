Prieskum: Výživové doplnky na imunitu užíva väčšina Slovákov

Bratislava 25. septembra (TASR) - Väčšina populácie Slovenska (71 percent) pravidelne užíva výživové doplnky na podporu imunity. Najpopulárnejší je vitamín C. Vyplýva to z prieskumu agentúry Instant Research pre spoločnosť Natures, ktorý uskutočnili od 5. do 11. septembra na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov.



Denne užíva výživové doplnky na imunitu 40 percent ľudí, niekoľkokrát do týždňa 23 percent a aspoň raz týždenne osem percent. Ďalších sedem percent opýtaných uvádza, že doplnky na imunitu užíva menej ako raz týždenne, 17 percent len pri zhoršení zdravotného stavu a päť percent ich neberie vôbec.



Respondenti tiež mali uviesť, ktoré doplnky výživy na posilnenie imunity uprednostňujú. Z dát vyplýva, že najpopulárnejší je vitamín C, ktorý si vybralo 71,6 percenta opýtaných. Nasleduje vitamín D (52,1 percenta), zinok (26,3 percenta), železo (16,3 percenta), probiotiká (14,5 percenta), bylinné a rastlinné extrakty ako echinacea, beta glukán či ginko (14,4 percenta), vitamín B12 (13,7 percenta) a vitamín B6 (13,2 percenta). Ostatné doplnky získali menej ako desať percent.



Takmer polovica respondentov uviedla, že pandémia ochorenia COVID-19 nemala vplyv na ich užívanie doplnkov na imunitu a konzumujú ich rovnako ako predtým. Naopak, 35 percent ľudí odpovedalo, že od pandémie začali doplnky užívať častejšie. Ďalších šesť percent uviedlo, že ich užívali zvlášť počas pandémie a keď pominula, prestali.