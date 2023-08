Prieskum: Za predpísané lieky doplácajú takmer všetci Slováci

Bratislava 17. augusta (TASR) - Za predpísané lieky doplácajú takmer všetci Slováci. Najčastejšie je suma v rozmedzí od jedného eura do 50 eur. Vyplýva to z prieskumu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý sa realizoval od 10. do 17. apríla na vzorke 1014 respondentov.



"Takmer každý z opýtaných, 96 percent, v prieskume priznal, že dopláca za predpísané lieky. Z hľadiska vynaloženej sumy najfrekventovanejší interval bol od jedného do 50 eur. V tomto rozmedzí doplácalo za lieky na predpis 36 percent pacientov," spresnil úrad.



Prieskum tiež ukázal, že 93 percent občanov si aspoň raz do roka zvykne kúpiť voľnopredajné lieky. Míňajú na ne väčšinou jedno euro až 50 eur (33 percent) alebo 51 až 100 eur (29 percent).