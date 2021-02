Prieskum: Zaočkovať by sa dala polovica, Sputnikom V asi pätina ľudí

Bratislava 19. februára (TASR) – Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 by sa určite dalo 46,6 percenta Slovákov. Ak by to bolo možné, ruskou vakcínou Sputnik V by sa dalo určite zaočkovať 19,6 percenta obyvateľov. Vyplýva to z reprezentatívneho sociologického prieskumu, ktorý na vzorke tisíc respondentov realizovala od 3. do 5. februára agentúra AKO.



Na otázku "Plánujete sa dať zaočkovať proti koronavírusu, keď dostanete príležitosť?", by sa dalo asi zaočkovať 21,8 percenta opýtaných. Asi by sa zaočkovať nedalo 8,4 percenta respondentov, určite by sa zaočkovať nedalo 11,2 percenta opýtaných. Odpovedať nevedelo 6,3 percenta respondentov a odpovedi sa vyhlo 0,3 percenta opýtaných. Zvyšných 5,6 percenta respondentov uviedlo, že už je zaočkovaných.



Respondenti v rámci prieskumu odpovedali aj na otázku "A ak by ste dostali možnosť zaočkovať sa ruskou vakcínou Sputnik V, dali by ste sa ňou zaočkovať?" Okrem jednoznačne kladných odpovedí uviedlo 31,8 percenta respondentov, že by sa ňou asi dali zaočkovať. Naopak, 18,1 percenta opýtaných skonštatovalo, že by sa ňou asi nedalo zaočkovať a určite by sa ňou zaočkovať nedalo 15,4 percenta respondentov. Odpovedať nevedelo 15 percent opýtaných a 0,2 percenta respondentov nechcelo na túto otázku odpovedať.



Premiér Igor Matovič by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Predseda vlády kritizoval odmietanie ruskej vakcíny. Vo svojich vyjadreniach sa odvolával tiež na prieskum agentúry AKO, podľa ktorého by ochota očkovať sa proti ochoreniu COVID-19 stúpla. Tvrdí, že zaočkovať by sa mohlo o 300.000 Slovákov viac.