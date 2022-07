Prieskum: Zdravotnú poisťovňu chce zmeniť 10 percent Slovákov

Bratislava 19. júla (TASR) - Zdravotnú poisťovňu chce zmeniť desať percent Slovákov. Častejšie to majú v pláne muži ako ženy. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1000 respondentov počas 3. až 7. mája. TASR o tom informovala marketingová a komunikačná manažérka agentúry Denisa Lakatošová.



Tento zámer častejšie ako priemer deklarovali ľudia vo veku od 25 do 34 rokov (16 percent) či obyvatelia Banskobystrického kraja (16 percent). Z prieskumu ďalej vyplýva, že 14 percent nad zmenou ZP ešte váha. Zvyšných 76 percent ju podľa prieskumu zmeniť neplánuje.



Poistenci si najviac pochvaľujú, ak má ich ZP širokú sieť zmluvných lekárov (51 percent) či ponúka príspevok na zubné ošetrenie (41 percent). Obľuba benefitov je podľa Lakatošovej rôzna, závisí najmä od pohlavia a veku klientov.



"Ženy prirodzene zaujímajú častejšie benefity, ktoré si môžu uplatniť pri ošetrení všetkých členov rodiny, teda príspevky na zubné ošetrenie, na okuliare či na doplnky pre deti. Staršie generácie zas na benefity až tak nepozerajú. Prioritou je, aby poisťovňa mala širokú sieť zmluvných lekárov. U najmladších zas poisťovne zabodujú predovšetkým zľavami," doplnila.



Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz ročne, prihlášku treba podať do konca septembra.