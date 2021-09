PRIESKUM: Žiaci by privítali aktivity podporujúce zdravý životný štýl

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Žiaci by na školách privítali osvetu a aktivity, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia Skutočne zdravá škola od agentúry 2muse. Ukázal, že zdravšie sa stravujú tie deti, ktoré majú o zdravom a vyváženom stravovaní viac informácií.Prieskumu, ktorého cieľom bolo zmapovať vedomosti a návyky slovenských žiakov súvisiace so zdravým životným štýlom, sa zúčastnilo 1369 detí. Išlo o žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska vo veku 11 až 18 rokov. Prieskum sa realizoval v online podobe od marca do mája 2021.Deti hodnotili ako najdôležitejšie pre udržiavanie zdravia dostatok pohybu, kvalitný spánok a zdravé stravovanie. Tieto aktivity deti zároveň aj najčastejšie dodržiavajú. Až 62 percent detí spontánne uviedlo, že pre udržanie zdravia pravidelne športuje. Prieskum ukázal, že mladí si neuvedomujú vplyv dlhšie stráveného času pred obrazovkou na zdravie. Menej ako polovica z respondentov považuje za dôležité obmedziť ho.V oblasti zdravého stravovania považujú školáci za najmenej dôležité zaujímať sa o potraviny, ktoré jedia, uvedomovať si súvislosti medzi jedlom a náladami či pravidelne sa stravovať. Len 33 percent z nich uviedlo, že sa počas dňa stravuje pravidelne.Prieskum ukázal, že deti vedia odlíšiť zdravé stravovacie návyky od nezdravých, no mnohé z nich nepovažujú za rizikové. Spomedzi nezdravých stravovacích návykov im najmenej škodlivé pripadalo dosoľovanie jedla, špeciálne diéty a pravidelné užívanie bielkovinových doplnkov. Nesprávnym stravovacím návykom podľa prieskumu skôr podliehajú deti, ktoré v danej oblasti nie sú dostatočne informované." priblížilo občianske združenie.Väčšina respondentov prejavila záujem o ďalšiu osvetu ohľadom zdravého životného štýlu. Mladší žiaci považujú za najdôveryhodnejší zdroj informácií najmä rodičov. Starší viac dôverujú odborníkom ako lekárom a psychológom. Prieskum tiež ukázal, že mladší žiaci dôverujú pedagógom viac než stredoškoláci. Starší by v rámci vzdelávania v škole privítali predovšetkým workshopy o poruchách prijímania stravy a praktické hodiny varenia.