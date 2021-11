Prieskum: Žiaci vlani opakovali ročník najmä pre nízku dochádzku

Bratislava 8. novembra (TASR) – Žiaci v minulom školskom roku najčastejšie opakovali ročník pre vysokú absenciu školskej dochádzky. Ďalšími dôvodmi bolo nezapájanie sa do dištančnej výučby či nezvládnutie učiva v danom ročníku. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý zrealizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na 162 školách, kde opakovala ročník viac ako štvrtina žiakov.



Ukázal tiež, že viac ako 40 percent škôl neposkytlo týmto žiakom žiadnu podporu. Zo škôl, ktoré žiakom pomohli, využili až dve tretiny doučovanie. Komunikácia s rodičmi zohrávala úlohu v približne polovici opýtaných škôl a jedna tretina škôl podporila žiakov v spolupráci s poradenskými alebo komunitnými centrami.



Rezort už podľa štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej podstúpil kroky s cieľom eliminovať opakovanie ročníka. "Školy sú po novom povinné monitorovať žiakov, identifikovať tých žiakov, u ktorých by hrozilo opakovanie ročníka, sú povinné určiť príčiny opakovania ročníka a poskytnúť žiakom pomoc," vysvetlila.



Podľa prieskumu už približne v polovici prípadov školy identifikovali žiakov, ktorým hrozí opakovanie ročníka v tomto školskom roku. Viac ako 80 percent uviedlo, že už zrealizovali opatrenia k eliminácii školského neúspechu týchto žiakov.