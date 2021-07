Prieskum ZMOS: Civilná ochrana by mala byť v pôsobnosti štátu

Bratislava 20. júla (TASR) – Zabezpečovanie úloh civilnej ochrany by malo byť predovšetkým v pôsobnosti štátu, no pri podpore miest a obcí. Myslí si to 54,4 percenta štatutárov miest a obcí. Vyplýva to z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



„Presne opačný postoj v prieskume vyjadrilo 23,9 percenta respondentov, ktorí konštatovali, že zabezpečovanie úloh civilnej ochrany by malo byť predovšetkým v pôsobnosti komunálu, avšak pri podpore zo strany štátu,“ spresnil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Ďalej priblížil, že podľa 15,7 percenta respondentov by mala táto agenda zostať výhradne v pôsobnosti štátu, pričom výhradne v pôsobnosti miest a obcí by mala byť civilná ochrana podľa 3,5 percenta štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Zvyšných 2,5 percenta respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť.



Takmer polovica štatutárov miest a obcí si myslí, že úloha samospráv v otázkach civilnej ochrany v súčasnej legislatíve je definovaná dostatočne jasne, avšak týmto požiadavkám nezodpovedajú alokované zdroje. Odlišný postoj vyjadrilo 15 percent opýtaných, ktorí si myslia, že úloha samospráv nie je jasne definovaná. Až 33 percent respondentov sa podľa Kaliňáka k tejto otázke nevedelo vyjadriť.



Prieskum bol realizovaný v období od 17. mája do 2. júla na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. K tvorbe dotazníka prispela sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multirizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb.