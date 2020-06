Prieskum: Cestovanie lietadlom vnímajú ľudia ako riziko nákazy

Bratislava 11. júna (TASR) - Starší ľudia radia rodičom poslať deti do škôl. Cestovanie lietadlom vnímajú ľudia ako riziko nákazy ochorením COVID-19 oveľa viac ako návštevu kina. Slováci vnímajú aj potrebu po karanténe zvoľniť. Vyplýva to z prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý ponúkol na konci mája respondentom viacero bežných situácií, ktoré môžu predstavovať riziko ohrozenia koronavírusom.



Deti by do školy neposlalo 23,1 percenta respondentov. Boli to poväčšine tí, ktorí sa obávali choroby. Ľudia s vyšším vzdelaním, 5,9 percenta, by do školy deti poslalo, uvádza sa v prieskume.



Cestovanie lietadlom považovalo 46,1 percenta respondentov za rizikové. "Aj v tomto prípade je odrádzanie spojené s obavami respondentov, čím väčšie obavy z koronavírusu respondenti deklarovali, tým častejšie neodporúčali cestu lietadlom," hovoria autori prieskumu. Let neodporúča 37,6 percenta mužov a 54,3 percenta žien.



„Opatrnejší prístup k potenciálnemu zdravotnému riziku u žien je v súlade už publikovanými výsledkami výskumu Ako sa máte, Slovensko? – ženy deklarovali vyšší pocit ohrozenia koronavírusom, boli dôslednejšie v nosení rúška aj vo vyhýbaní sa spoločnosti počas karantény. Aj zo štatistík o preventívnych prehliadkach vieme, že ženy k nim pristupujú disciplinovanejšie než muži,“ hovorí Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Návštevu kina neodporúča štvrtina žien a 16,1 percenta mužov.



Ekonomická výkonnosť musí mať podľa Slovákov prednosť po zvládnutí koronakrízy. Odpoveď podľa autorov mierne prevládla nad ochranou životného prostredia. To preferovali hlavne mladší respondenti. Tí chcú tiež návrat osobných slobôd na Slovensku, podotkli autori.