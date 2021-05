Prieskum: Bude život ešte taký, ako pred pandémiou?

Bratislava 28. mája (TASR) - Štvrtina respondentov si myslí, že život už nikdy nebude taký, aký bol pred pandémiou nového koronavírusu. Takmer polovica očakáva návrat k životu, ako sme ho poznali pred koronakrízou, do dvoch rokov. Vyplýva to z najnovších výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý realizovali v máji 2021.



"Odpoveď 'život už nikdy nebude taký, ako predtým' si častejšie vyberali ženy, ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom, a respondenti, ktorí opisujú svoj zdravotný stav ako zlý," spresnili v prieskume. Dodali, že túto možnosť si častejšie vyberali aj starší ľudia a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie nového koronavírusu.



Od návštevy kina alebo cesty na dovolenku lietadlom odrádza strach pred nákazou menej ľudí ako pred rokom v máji. Z prieskumu vyplýva, že kým v máji 2020 by od letu na dovolenku lietadlom kamaráta úplne alebo skôr odrádzali takmer dve tretiny z opýtaných, v máji 2021 by to bolo už len 37,4 percenta opýtaných. Podobný posun nastal pri otázke, či odporučiť kamarátovi návštevu kina.



"Nie je prekvapujúce, že sa respondenti po 14 mesiacoch pandémie a dlhých mesiacoch zimného lockdownu k návratu do normálneho života v podobe návštevy kina či cesty lietadlom ponáhľajú rýchlejšie ako pred rokom na konci prvej skúsenosti s protipandemickými obmedzeniami," zdôraznil Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Menej opatrné odporúčania kamarátom dávajú respondenti, ktorí sa koronavírusu obávajú menej, a ľudia, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. "Naopak, zaočkovaní respondenti sú opatrnejší. Cestu lietadlom či návštevu kina odporúčajú častejšie aj respondenti, ktorí sú nespokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a voliči strán ĽSNS a Republika," spresnili.



Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšiu časť realizovali od 14. do 20. mája na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.