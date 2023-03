Prieskum:Väčšina škôl by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín

Bratislava 26. marca (TASR) - Viac ako polovica škôl (60 percent) by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín a 67 percent by nechcelo znížiť počet povinných hodín z dôvodu zvýšenia povinných hodín telesnej a športovej výchovy. Vyplýva to z februárového prieskumu Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), do ktorého sa zapojilo 1595 škôl z celkového počtu 2069 základných škôl. Informuje o tom ŠŠI na svojom webe.



Poznatky z dotazníkov boli porovnané s dátami Centra vedecko-technických informácií SR zo školského roka 2020/2021. Z nich vyplýva, že 50 percent škôl vlastnú telocvičňu nemá, avšak školy používajú telocvične v správe iných škôl, pokiaľ je to možné. Podiel žiakov na školách, ktoré nemajú prístup k telocvični, bol 18 percent všetkých žiakov bežných základných škôl.



Prieskum ŠŠI bol zameraný na existujúcu infraštruktúru z aspektu jej využitia, technického stavu, materiálno-technického vybavenia vrátane ich zdrojov i zabezpečenia odbornosti vyučovania telesnej výchovy. Zo zistení vyplynulo, že 40 percent škôl nemá telocvične vo vlastnej správe a pätina telocviční je v nevyhovujúcom alebo málo vyhovujúcom stave. "Telocvične vo vlastnej správe majú takmer dve tretiny škôl zapojených do prieskumu (977 škôl), pričom takmer štvrtina z nich má dve alebo viac telocviční (230 škôl). Z nich 12 percent telocvičňu zdieľa s inými školami a 86 percent ju prenajíma i mimo vyučovania," konštatuje ŠŠI. Technický stav takmer pätiny telocviční však riaditelia škôl považujú za menej vyhovujúci alebo nevyhovujúci.



Z celkového počtu 618 škôl, ktoré nemali vlastnú telocvičňu, plánuje jej vybudovanie 19 percent. Ako najčastejšiu prekážku pri plánovaní rekonštrukcie alebo vybudovaní vlastnej telocvične uvádzali riaditelia nedostatok finančných prostriedkov. "Zároveň platí, že technický stav telovýchovných zariadení môže byť dobrý, ale školy napriek tomu môžu mať kapacitné problémy. V prieskume 40 percent škôl, ktoré deklarovali nedostatočnú infraštruktúru, mali svoje telocvične v dobrom technickom stave," doplnila ŠŠI.



Z prieskumu vyplýva, že disponibilné hodiny na posilnenie telesnej a športovej výchovy v súčasnosti využilo na prvom aj na druhom stupni niečo viac ako 22 percent základných škôl. "Zo škôl, ktoré signalizovali nedostatočnú infraštruktúru, disponibilné hodiny na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy využilo len 13 percent. Riaditelia škôl najčastejšie uvádzali, že disponibilné hodiny využívali na výučbu predmetov, ktoré považujú za potrebnejšie pre svojich žiakov," dodala ŠŠI.



Inšpekcia odporúča zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľmi základných škôl finančné prostriedky na dobudovanie a rekonštrukciu telocviční, telovýchovných zariadení. Zároveň nezvyšovať povinnú dotáciu hodín na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a ponechať to na základných školách a ich aktuálnych podmienkach.