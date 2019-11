Priestory EK spestrila výstava fotografií o Nežnej revolúcii

Brusel 11. novembra (TASR) - Okolo 400 ľudí sa v pondelok večer na pôde Európskej komisie v Bruseli zúčastnilo na slávnostnej vernisáži výstavy fotografií a plagátov s revolučnými a protikomunistickými heslami k tematike Nežnej revolúcie pri príležitosti 30. výročia tejto dejinnej udalosti pre Čechov a Slovákov.



Na slávnostnom podujatí, ktoré organizačne pripravili Stále zastúpenie SR pri EÚ, České centrum v Bruseli a kabinety slovenského eurokomisára a českej eurokomisárky, vystúpili s prejavom podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, česká eurokomisárka Věra Jourová, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a český veľvyslanec pri EÚ Jakub Dürr.



Rečníci prítomným hosťom, medzi ktorými nechýbali predstavitelia slovenskej a českej komunity v Bruseli, zamestnanci euroinštitúcií, europoslanci a pozvaní diplomati, pripomenuli dejinné udalosti spred 30 rokov, ktoré občanov oboch krajín - Českej republiky a Slovenska - priviedli nielen k slobode a demokracii, ale aj k členstvu v európskych a euroatlantických štruktúrach.



Šefčovič pripomenul, že najväčším zadosťučinením pre Slovákov a Čechov po 30 rokoch je to, že sú plnoprávnou súčasťou Európy a že sa nijaké dôležité rozhodnutie nemôže prijať bez našej účasti. "Viem, že mnohým ľuďom sa na Slovensku žije ťažko, ale keď si porovnáme tú štartovaciu čiaru, kde sme boli a kde sme teraz, tak sme sa výrazne pohli lepším smerom. Fakt, že Slovensko je dnes jednou z najpriemyselnejších krajín v Európe, svedčí o mnohom," opísal situáciu. Pokrok podľa neho nemožno zatajiť v oblasti osobných slobôd, ekonomickej prosperity aj v tom, že v EÚ hráme vážnu úlohu. "Nežná revolúcia bola určite jedným z najdôležitejších momentov našej histórie," dodal.



Lajčák upozornil, že je povinnosťou pamätníkov revolúcie pripomínať túto udalosť mladým ľudom. "Pre generáciu našich detí je Nežná revolúcia niečo ako prvá svetová vojna. Treba, aby sme aj cez tieto fotografie dokázali pripomenúť, čo to bolo, že to bolo obdobie ohromnej eufórie a nádeje," povedal. Podľa jeho slov tak treba robiť aj preto, že dnešnej spoločnosti dominuje skôr negatívna atmosféra a energia a možno opäť treba čerpať z energie tých dní, "keď sme dokázali objaviť to pekné a pozitívne v nás".



Šéf slovenskej diplomacie s odkazom na revolúciu zdôraznil prívlastok "nežná", lebo Česi a Slováci túto udalosť dokázali zvládnuť pokojne, bez akejkoľvek kvapky krvi a výstrelov, čo svet dodnes obdivuje.



Jourová na otázku, či Slováci a Česi za uplynulých 3O rokov zvládli európske výzvy, odpovedala, že oba národy už v sebe mali hodnoty blízke iným európskym národom, aj tradíciu demokracie, aj preto boli ľudia v novembri 1989 ochotní vyjsť masovo do ulíc.



"Je skôr potrebné, aby sme si neustále a dookola definovali, o čom sú hodnoty, o čom je reč," vysvetlila a spresnila, že to je aj jej úloha ako členky budúcej exekutívy EÚ zodpovednej za právny štát a boj proti dezinformáciám. "Aktívne občianstvo, nezávislosť súdnictva, sloboda slova a slobodné médiá či rovnosť pred zákonom sú také vzácne veci, že by sme na nich mali neustále pracovať a nebrať ich ako čosi automatické," odkázala Jourová.



Slávnostné otvorenie výstavy spestrila pesnička Anděl od Karla Kryla v podaní slovenského hudobníka a speváka Tomáša Kukliša, zamestnanca Európskej komisie a vystúpenie bruselského slovenského folklórneho súboru Ako doma s originálnou choreografiou na prvky ľudového tanca z Horehronia, ktorá pripomenula atmosféru revolučných námestí a odhodlanie ľudí, ktorí pred 30 rokmi bojovali za demokratické zmeny.



Výstava fotografií ilustrujúca momenty, aktérov a heslá Nežnej revolúcie potrvá do 22. novembra, možnosť ju zhliadnuť majú tisíce zamestnancov a návštevníkov exekutívy EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)