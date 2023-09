Prieval v bani v Novákoch a pozmeňovania máp spojili do 1 konania

Prievidza 11. septembra (TASR) - Okresný súd (OS) v Prievidzi sa v pondelok po dlhšom čase opätovne zaoberal kauzou tragického prievalu v Bani Nováky. Pojednávanie spojil do jedného konania samosudca s druhou trestnou vecou zločinu marenia spravodlivosti. Obžalobe v nej čelí jeden z obžalovaných v kauze prievalu.



Samosudca spojil prieval s trestnou vecou zločinu marenia spravodlivosti, ktorá súvisí s predkladaním dôkazov v rámci kauzy Bane Nováky, kde prokuratúra kladie obžalovanému za vinu, že neuviedol v mapách všetky vrty, priblížil obhajca Peter Filip. "Obžalovaný podľa jeho výpovede uviedol všetky vrty, ktoré dávali zmysel, neboli poškodené a slúžili ako podklad na vytvorenie mapy tzv. izolín," doplnil Filip.



Spojenie oboch trestných vecí do jednej podľa neho proces neurýchli. "Ešte neboli vykonané všetky dôkazy, ale myslím si, že boli vypočutí všetci svedkovia. Sú tam ešte nejaké návrhy prokurátora, určite predložil návrh na pribratie ďalšieho znalca," ozrejmil.



Na pojednávaní v pondelok sa zúčastnili dvaja z troch obžalovaných, Dalibor R. sa z neho ospravedlnil pre dlhodobú práceneschopnosť. Pred súdom vypovedal predseda dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza Rastislav Januščák. Samosudca odročil hlavné pojednávanie na 22. novembra, účastníci konania sa na ňom budú oboznamovať s listinnými dôkazmi.



Vdova Miroslava Ondrejková po pojednávaní povedala, že i po skoro 17 rokoch od tragédie verí v spravodlivosť. "Musíme (vdovy, pozn. TASR) čakať, nevieme, prečo je to tak dlho. Stále sme presvedčené, že sú obžalovaní vinní," komentovala Ondrejková.



Sudca je podľa svojich slov viazaný i v tejto trestnej veci na právoplatné rozhodnutie v kauze výbuchu v Bani Handlová, ktorú rovnako pojednáva. Tou sa bude OS Prievidza zaoberať po tretí raz po rozhodnutí Krajského súdu Trenčín. Termín ešte nevytýčili.



Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze prievalu čelia traja niekdajší riadiaci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza, Dalibor R., Jozef H. a Stanislav V. Pôvodne boli štyria, Karel D. pred časom zomrel, trestné stíhanie tak voči nemu zastavili. Obžaloba im okrem iného kladie za vinu, že napriek tomu, že niekoľko dní pred tragédiou dochádzalo k prítokom vody na predmetný úsek a dva dni pred prievalom boli na tomto mieste, nevyhodnotili tieto prívaly vody ako príznaky prievalu, nevykonali potrebné opatrenia a vec neoznámili Obvodnému banskému úradu v Prievidzi. Na Stanislava V. v kauze zločinu marenia spravodlivosti podala prokuratúra obžalobu v roku 2019.



K prievalu došlo 16. novembra 2006 v ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Rozbahnené nadložné íly zasiahli stenový porub a prístupové chodby. V blízkosti postihnutého porubu sa v tom čase nachádzalo 11 baníkov, siedmim z nich sa podarilo uniknúť, ale štyria zostali pod závalom a zahynuli.