Skauti budú roznášať Betlehemské svetlo už po tridsiaty raz

Prievidza 22. decembra (TASR) - Skautskí dobrovoľníci z Prievidze budú tento rok roznášať Betlehemské svetlo už po tridsiaty raz. Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána sa rozšíri aj po Prievidzi a okolitých obciach na hornej Nitre. Informoval o tom vodca 14. zboru Prievidza Alojz Vlčko.



"Prievidzskí skauti už tradične Betlehemské svetlo zanesú i do zariadení pre seniorov, ako i na Vianočné trhy v Prievidzi, kde vystúpia 23. decembra o 10.00 h s krátkym programom a oficiálne ho odovzdajú vedeniu mesta. Napokon, na Štedrý deň ho odpália všetkým záujemcom, aby im mohlo svietiť na sviatočnom stole," priblížil Vlčko.



Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom na Štedrý deň medzi 13.00 a 14.00 h. V Prievidzi to bude na Dlhej ulici, Námestí slobody, Žabníku, v Necpaloch, na Kopaniciach, sídlisku Píly a Zapotôčkach. V Bojniciach pri lekárni na sídlisku Lúčky, pred Kostolom sv. Martina a v Dubnici. "Okrem toho Betlehemské svetlo skauti rozdajú na Štedrý deň aj po skončení vigílnych svätých omší so začiatkom o 16.00 h, teda približne medzi 17.00 a 17.30 h pred Kostolom sv. Bartolomeja, Kostolom Najsvätejšej Trojice, Kostolom sv. Terézie z Lisieux a Kostolom sv. Martina," doplnil Vlčko.



Slovenskí skauti priniesli Betlehemské svetlo z Rakúska 14. decembra, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpálili počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. V ten deň ho odovzdali i prezidentke SR Zuzane Čaputovej.



Betlehemské svetlo do Prievidze priviezli skauti už tradične vlakom z Bratislavy tesne pred Vianocami, a to v sobotu (21. 12.) večer. Od tohto dňa už bude horieť aj v metropole hornej Nitry.