Priezračná voda v studničkách nezaručuje ich zdravotnú bezpečnosť

Horské studničky nie sú určené na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie pitnou vodou. Obyčajne sa o ne nikto nestará, nemajú vytvorené ochranné pásmo a sú voľne prístupné.

Bratislava 24. júla (TASR) - Priezračnosť vody v horských či lesných studničkách nie je ukazovateľom jej zdravotnej bezpečnosti. Pracovníci Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webovej stránke radia využívať ich iba príležitostne. "Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz," dodali. Ochorenia sa prejavujú nevoľnosťami, bolesťami brucha a hlavy, hnačkami, kŕčmi a zvracaním, teplotami až triaškami.



Horské studničky nie sú určené na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie pitnou vodou. Obyčajne sa o ne nikto nestará, nemajú vytvorené ochranné pásmo a sú voľne prístupné. ÚVZ SR pripomína, že každý zdroj pitnej vody musí mať určené ochranné pásmo, teda územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality jeho vody.



Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kontaminovaná pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. "Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením Pitná voda, ktoré boli laboratórne vyšetrené. V prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco," radia hygienici. Doplnili, že laboratórne vyšetrenie je jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody. Nezaručuje ju priezračná farba vody ani to, že je bez zákalu či zápachu. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.



Orgány verejného zdravotníctva nemonitorujú lesné studničky a pramene, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie. Niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR v spolupráci s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne, a to najmä v lokalitách, ktoré sú turisticky využívané. Majú identifikovať prípadné zdravotné riziká a informovať o nich zodpovedné osoby, čiže zástupcov miest, obcí a lesov. Informácie poskytujú RÚVZ v SR tiež na svojich webových stránkach.