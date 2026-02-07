< sekcia Slovensko
Prihlášku na strednú školu možno od 8. februára podať elektronicky
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Prihlášku na strednú školu môžu rodičia podať elektronicky cez systém ePrihlášky od 8. do 20. februára. V systéme musia byť zaregistrovaní. Následne treba vybrať školy, o ktoré má dieťa záujem, zoradiť ich podľa preferencií a odoslať prihlášku.
V rámci registrácie stačí na portáli www.eprihlasky.iedu.sk zadať meno, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. Do dvoch minút systém verifikuje údaje a registrácia je po potvrdení notifikácie v e-maile hotová. Využiť možno aj registráciu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.
Rodič následne v prihláške zoradí školy od najviac po najmenej preferovanú a systém následne pracuje s poradím uchádzačov, kapacitami škôl a zákonnými kritériami prijímania. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom.
Aj keď elektronické odosielanie prihlášok z externých systémov do systému ePrihlášky je možné, ministerstvo školstva odporúča rodičom žiakov končiacich ročníkov základných škôl, aby pri podávaní prihlášok na stredné školy využili oficiálny portál prostredníctvom stránky www.eprihlasky.iedu.sk.
V prípade podania prihlášky cez oficiálny portál budú mať totiž rodičia po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality - prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách. Zároveň bude možné z portálu online podať odvolanie alebo prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole.
Rezort počas podávania ePrihlášok na stredné školy posilňuje podporu pre rodičov. V prípade potreby pomoci majú k dispozícii infolinku 02/322 844 98 počas pracovných dní od 8.00 h do 19.00 h a tiež počas víkendov od 10.00 h do 18.00 h.
