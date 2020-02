Prihlášky na strednú školu sa dajú vyplniť elektronicky

Bratislava 28. februára (TASR) – Prihlášky na strednú školu sa dajú vyplniť aj v elektronickej forme, ale potom je ich nutné vytlačiť, dať podpísať dorastovému lekárovi a zákonným zástupcom a zaslať cez školu alebo poštou. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Keďže stále veľmi málo ľudí využíva možnosť elektronického podpisu cez eID, problémom nie je len lekárske potvrdenie, ale tiež podpisy oboch zákonných zástupcov," poznamenal rezort školstva. Na rozdiel od prihlášok na vysoké školy sa za potvrdenie tohto druhu prihlášky u lekára neplatí poplatok.



S podpisom od lekára a rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka sa papierová prihláška odovzdáva riaditeľovi základnej školy. S jej vypĺňaním pomáhajú žiakom na školách výchovní alebo kariéroví poradcovia.



Na školy, kde sa nevyžaduje talentová skúška, môže uchádzač alebo zástupca maloletého žiaka podať prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje, do 10. apríla. Ako priblížilo ministerstvo školstva, riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla.



Termíny prijímacích skúšok stanovuje školský zákon. Tento rok sa uskutočnia 11. a 14. mája. "Na nenaplnený počet miest budú stredné školy organizovať druhé kolo prijímacích skúšok 16. júna," dodalo ministerstvo školstva.