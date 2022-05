Letná škola mladých vedcov spustila prihlasovanie do tretieho ročníka

Bratislava 17. mája (TASR) - Občianske združenie All4Science a Slovenská akadémia vied (SAV) pozýva žiakov druhého stupňa základných škôl do Letnej školy mladých vedcov. Účastníkov bude od 18. do 22. júla čakať týždeň, počas ktorého nahliadnu do sveta vedy. Pre deti je pripravený program s vedcami z desiatich vedeckých pracovísk SAV. Prihlasovanie je otvorené do 16. júna, podmienkou je stručný popis projektu, ktorý by chcel účastník na SAV zrealizovať. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Letná škola mladých vedcov je určená deťom vo veku desať až 15 rokov, ktoré si počas prázdnin chcú zábavnou formou prehĺbiť poznatky a nadobudnúť praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, informatiky, programovania a biológie. "Úvodné ročníky boli zo strany žiakov vnímané veľmi pozitívne, čomu sa nesmierne tešíme. Zároveň veríme, že i tretí ročník bude opäť nezabudnuteľným zážitkom ako pre deti, tak aj pre zapojených vedcov zo SAV," povedala spoluorganizátorka letnej školy Alena Opálková Šišková z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.



Zástupcovia SAV z prihlásených záujemcov vyberú 30 žiakov, ktorí si v júli budú môcť vyskúšať prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu. Účastníci budú rozdelení do malých skupín podľa ich vlastných preferencií. Na svojich projektoch budú pracovať na pod vedením vedcov z viacerých ústavov SAV. Podľa slov Gálikovej nepôjde teda o klasický letný tábor, v ktorom sa deti hrajú či športujú, ale žiaci budú v ňom realizovať experimenty, overovať hypotézy a rozširovať vedomosti.



"Z pohľadu SAV je Letná škola mladých vedcov nesmierne dôležitá aktivita, pretože vzťah k vede vzniká práve v detskom veku. My sa preto musíme sústrediť už na deti na základných školách, pretože práve ony sú vo veku, keď sa v nich formuje vzťah k prírodným a technickým vedám, matematike či fyzike, ktoré časť spoločnosti považuje za zložité a ťažké vedy," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. Ako dodal, pokiaľ sa im ich podarí zaujať, budú mať celkom slušnú zásobáreň študentov do budúcnosti.