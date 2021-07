Bratislava 19. júla (TASR) - Prihlasovanie do súťaže Enviromesto 2021 sa predlžuje do konca júla. Informovala o tom Michaela Pšenáková, hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá je organizátorom súťaže. Pôvodný termín na prihlásenie sa bol do 16. júla.



Mestá môžu súťažiť v štyroch kategóriách: prechod na zelené hospodárstvo; ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; ochrana ovzdušia; adaptácia a zmierňovanie dosahov zmeny klímy. Celkovým víťazom súťaže bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí, priblížila Pšenáková.



Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adrese enviromesto@sazp.sk. Prihláška a ďalšie potrebné informácie sú dostupné na webe SAŽP. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest.