CELÉ ZNENIE: Príhovor prezidenta SR k štátnym vyznamenaniam

Bratislava 11. januára (TASR) - Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky poverený vykonávaním právomocí predsedu, vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážená pani prezidentka a páni prezidenti, excelencie, ctení ocenení, dámy a páni.



Je pre mňa nesmiernou cťou privítať vás dnes na tejto významnej spoločenskej udalosti, akou je udeľovanie štátnych vyznamenaní. Dnes oceňujeme ľudí, ktorí svojimi činmi, prácou a morálnymi kvalitami prispeli k rozvoju našej vlasti a k šíreniu dobrého mena Slovenska vo svete. Je našou národnou tradíciou, že sa odovzdávanie najvyšších štátnych vyznamenaní nerozlučne spája s výročím vzniku samostatnej Slovenskej republiky.



Ako som už povedal vo svojom novoročnom príhovore, mať vlastný štát je dar, ktorý si musíme vážiť. Nemusíme hľadať svoju hodnotu v obdivovaní cudzích lídrov, krajín či mocností. Slovensko má vlastné úspechy, vlastných hrdinov a jedinečnú cestu, na ktorú môže byť hrdé.



Preto sme sa tu dnes zišli, aby sme si uctili tých, ktorí bez veľkých slov či bombastických reklám vytvárali a vytvárajú každý deň tvorivú identitu národa. Sú to ľudia, ktorí sa na nás neusmievajú z titulných strán bulvárnych médií, a častokrát o nich nečítame na sociálnych sieťach.



Sú to ľudia, ktorých vo väčšine prípadov možno bežne stretávame v električke, v autobuse alebo v práci. A ani netušíme, že ich poznanie posúva vedu, kultúrnu a vedeckú znalosť Slovenska o poriadny míľnik vpred. Budujú rešpekt k vlasti, bez veľkých slov či vzletných fráz, za čo im patrí naša vďaka.



Žiaľ, dnes sa nebudeme môcť pozrieť všetkým oceneným priamo do očí. Chýbajú tu tí, ktorí dnes nemôžu byť medzi nami, aj tí, ktorí svojimi odvážnymi činmi počas Slovenského národného povstania formovali hrdinské vedomie slovenského národa. Vytvárali úctu k slobode a demokracii aj za cenu ohrozenia či straty vlastného života. Hrdosť na vlastný štát sa spája s hrdosťou na vlastnú históriu a boli to práve oni, ktorí písali tento obdivuhodný príbeh vo vypätom období našich dejín. Minulý rok sme si dôstojne uctili 80. výročie Slovenského národného povstania, a preto bude dnešný večer patriť aj tým, ktorí bojovali za našu slobodu.



Vážení ocenení,



Poďakovanie, ktoré Vám pri tejto príležitosti vyslovujem, je poďakovaním celej našej vlasti, celého Slovenska. Tlmočím Vám ho v mene občanov aj v mene celej slovenskej verejnosti.



Pri pripomenutí si výročí vzniku Slovenskej republiky a udeľovaní štátnych vyznamenaní musíme nachádzať spoločné hodnotové znaky. Sú nimi hrdosť na vlastný národ, láska k svojej vlasti, oddanosť k svojmu povolaniu, odbornosť a prejavenie tej najväčšej profesionality, rešpekt k vlastnej kultúre, tradíciám, obetavosť a pomoc iným.



Venujete sa témam a oblastiam, ktoré vytvárajú dobrý predpoklad na to, aby sme sa mohli aj na výsledkoch vašej práce spájať. Tak, ako nás spája jednota pri ochrane našej vlasti, rešpekt k vede, faktom a pravde, či k láska k národnému kultúrnemu dedičstvu alebo zdieľanie morálnych hodnôt, akými sú obetavosť a nezištnosť. Ale tiež spájanie sa cez vašu ľudskosť, toleranciu či schopnosť svojou prácou prispieť k rozvoju celej našej spoločnosti.



Je to cesta, po ktorej môžeme spoľahlivo kráčať, pretože jej smerovanie nepodlieha aktuálnym módnym trendom. Neovplyvňujú ho krátkodobé politické súboje, ktoré možno na chvíľu zaujmú, ale pre strategický rozvoj krajiny nemajú žiaden zásadný význam. Pretože toto sú hodnoty, ktoré nás spájajú a ktoré sú nemenné a prospešné nielen pre náš národ, ale aj pre okolitý svet.



Svojou prácou ste nám vzorom a ukazujete, že každý jeden z nás môže prispieť k tomu, aby sa naša krajina posúvala dopredu. Ukazujete nám cestu, že nielen vy, ale aj my všetci ostatní, môžeme malými krôčikmi, riešeniami či nápadmi posúvať Slovensko vpred. Z osudov a príbehov ľudí ako vy je napokon utkaný príbeh Slovenska. Príbeh národa, ktorý si musel hľadať svoje miesto na slnku i medzi ostatnými národmi. Národa, ktorý si svoju identitu nebudoval na krutosti či útlaku iných, ale svojou skromnosťou, pracovitosťou, šikovnosťou a talentom. Podarilo sa mu to i napriek neprajným podmienkam – a to aj vďaka vlastnostiam, ktoré dnes reprezentujete vy a na ktoré sa Slováci vždy mohli a môžu spoľahnúť.



Som presvedčený, že odrazom tejto kvality by mali byť aj štátne vyznamenania, ktorými vás dnes Slovensko ocení. Hoci uznanie a poďakovanie nepochybne patrí mnohým ďalším. Patrí Vašim rodinám, kolegom a kolegyniam, členom a členkám Vašich tímov – a v konečnom dôsledku všetkým Vám, ktorí posúvate Slovensko dopredu svojou každodennou poctivou a svedomitou prácou.



Verím, že Vaše nadšenie, Vaša práca a Vaše zásluhy sú inšpiráciou aj pre iných. Že posilnia dobrú povesť, dobré meno Slovenska v zahraničí. Verím, že ste nositeľmi nádeje a pokroku a že budeme inšpiráciou aj pre iné národy na zemi. Želám nám všetkým, aby sme spoločným úsilím mohli zo Slovenska urobiť dobré miesto na život. Ďakujem.











