Zmeny v interrupciách ohrozujú zdravie žien, varujú organizácie

Bratislava 8. septembra (TASR) - Prijatie aktuálnej novely zákona o zdravotnej starostlivosti by znamenalo zavedenie nových prekážok v prístupe k legálnej interrupčnej starostlivosti, ohrozenie zdravia a blaha žien a narušenie ich slobody rozhodovania a súkromia. V spoločnom vyhlásení adresovanom poslancom Národnej rady SR na to upozorňuje 111 občianskych organizácií. Zákonodarcov vyzývajú, aby navrhované zmeny z dielne poslancov OĽANO odmietli.



"Prijatie tejto novely zákona by malo veľmi nepriaznivý dosah na poskytovanie legálnej interrupčnej starostlivosti na Slovensku a zároveň by zvýšilo škodlivú stigmatizáciu, ktorá sa s interrupciami spája," uvádza sa vo vyhlásení.



Po schválení novely by lekári boli podľa organizácií nútení konať v rozpore so svojimi profesionálnymi povinnosťami voči svojim pacientkam. Konštatujú tiež, že návrhy sú v rozpore s medzinárodnými štandardmi v oblasti verejného zdravia, osvedčenými klinickými postupmi a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR.



Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, posunul parlament v júli do druhého čítania. Poslanci z klubu OĽANO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.



Novelou chcú tiež navrhovatelia predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín. Upraviť mienia informovaný súhlas, aby bol obrazom reálneho informovania, a nie nevyhnutnou formalitou či prekážkou. Dôraz by sa mal podľa nich klásť na zodpovednosť lekára pri poučení ženy. Zakázaná by mala byť reklama v oblasti potratov.