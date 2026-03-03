< sekcia Slovensko
Prijímacie konanie na stredné školy vstupuje do ďalšej fázy
V prípade netalentových odborov je prvý termín skúšok 4. - 5. mája a druhý termín 11. - 12. mája.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Prijímacie konanie na stredné školy vstupuje do ďalšej fázy. Základné školy už odoslali väčšinu prihlášok, stredné školy môžu postupne pripravovať a rozposielať pozvánky na prijímacie skúšky podľa svojich harmonogramov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na sociálnej sieti.
„Základné školy už odoslali na stredné školy 87 percent prihlášok. Primárne odoslali talentové, ale už aj väčšinu netalentových odborov,“ približuje rezort školstva.
Nasleduje fáza pozvánok na prijímacie skúšky, pričom pozvánku posiela každá stredná škola samostatne podľa odborov. Škola ju musí zároveň odoslať najneskôr päť pracovných dní pred skúškou. Pozvánka môže byť odoslaná na e-mailovú adresu prvého zákonného zástupcu, cez portál eprihlasky.iedu.sk (časť Prijímacie konanie) alebo klasickou poštou, ak nie je uvedený e-mail. Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča kontrolovať aj priečinok spam/reklamy.
V prípade talentových odborov je prvý termín skúšok 23. - 25. marca a druhý termín 30. marca - 1. apríla. Pozvánky sú posielané v marci.
V prípade netalentových odborov je prvý termín skúšok 4. - 5. mája a druhý termín 11. - 12. mája. V tomto prípade začínajú školy posielať pozvánky od 24. apríla.
„Ak žiak uspeje na talentovom odbore, ktorý má v prihláške ako prvú prioritu, na prijímačky na netalentové odbory už pozvaný nebude, dostal sa totiž na svoju vysnívanú školu,“ odkazuje rezort školstva.
„Základné školy už odoslali na stredné školy 87 percent prihlášok. Primárne odoslali talentové, ale už aj väčšinu netalentových odborov,“ približuje rezort školstva.
Nasleduje fáza pozvánok na prijímacie skúšky, pričom pozvánku posiela každá stredná škola samostatne podľa odborov. Škola ju musí zároveň odoslať najneskôr päť pracovných dní pred skúškou. Pozvánka môže byť odoslaná na e-mailovú adresu prvého zákonného zástupcu, cez portál eprihlasky.iedu.sk (časť Prijímacie konanie) alebo klasickou poštou, ak nie je uvedený e-mail. Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča kontrolovať aj priečinok spam/reklamy.
V prípade talentových odborov je prvý termín skúšok 23. - 25. marca a druhý termín 30. marca - 1. apríla. Pozvánky sú posielané v marci.
V prípade netalentových odborov je prvý termín skúšok 4. - 5. mája a druhý termín 11. - 12. mája. V tomto prípade začínajú školy posielať pozvánky od 24. apríla.
„Ak žiak uspeje na talentovom odbore, ktorý má v prihláške ako prvú prioritu, na prijímačky na netalentové odbory už pozvaný nebude, dostal sa totiž na svoju vysnívanú školu,“ odkazuje rezort školstva.