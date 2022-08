Prijímajú nominácie na členstvo do rady vlády pre výskum a inovácie

Bratislava 26. augusta (TASR) - Hlavný poradný orgán vlády SR pre výskum a inovácie bude mať nové zloženie. Úrad vlády (ÚV) SR prijíma nominácie na členstvo od odborníkov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu a tvorby výskumných a inovačných politík. Navrhujúce organizácie môžu nominácie posielať do 9. septembra.



"Pôvodná rada mala 26 členov a tvorili ju hlavne zástupcovia inštitúcií podľa princípu 'ex offo'. Nová rada má už len 15 členov a jej členmi sú desiati významní odborníci v oblasti výskumu a inovácií, štyria ministri a predseda vlády," vysvetlil tlačový odbor ÚV SR.



Rada bude dohliadať na plnenie novej inovačnej stratégie do roku 2030, ktorú schváli vláda na jeseň tohto roku v rámci prebiehajúcej reformy riadenia politík výskumu a inovácií. "Nové členstvo rady bude mať jedinečnú príležitosť svojimi skúsenosťami prispieť k dôležitej transformácii slovenskej ekonomiky," doplnil tlačový odbor.



Na plnenie rozhodnutí rady je podľa ÚV SR v rámci reformy zriadený sekretariát, ktorý zabezpečuje analytické podklady, hodnotí a monitoruje implementáciu politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Zmena vyplýva z prebiehajúcej reformy riadenia štátnej podpory výskumu a inovácií pod vedením ÚV.