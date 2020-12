Neodkladnú zdravotnú starostlivosť musí poskytovať 43 nemocníc v SR

Zoznam nemocníc, ktorých sa týka príkaz ministerstva:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trnava

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o.

Nemocnica AGEL Levice, s.r.o.

Nemocnica AGEL Zvolen, a.s.

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Piešťany

Nemocnica arm. Generála Ľ. Svobodu Svidník, a.s.

Nemocnica Poprad a.s.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Nemocnica Snina, s.r.o., Snina

Svet zdravia, a.s. - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Svet zdravia, a.s. - Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Univerzitná nemocnica Bratislava

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Martin

Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.

Bratislava 31. decembra (TASR) - Príkaz ministerstva zdravotníctva poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa týka 43 nemocníc. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý TASR poskytol komunikačný odbor rezortu.Ministerstvo nariadilo nemocniciam, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, poskytovať pacientom len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V bežnom režime pokračuje liečba onkopacientov alebo tých, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Príkaz na poskytovanie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti so spomínanými výnimkami bude platiť do 31. januára.