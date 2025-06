Prilba by mohla byť povinná pre lyžiarov mladších ako 18 rokov

Bratislava 18. júna (TASR) - Na lyžiarskych tratiach by po novom mohla byť povinná prilba pre lyžiarov mladších ako 18 rokov. Zmenou sa má zvýšiť bezpečnosť a ochrana zdravia lyžiarov a snowboardistov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorú vláda schválila na stredajšom zasadnutí. Návrh má zároveň priniesť zefektívnenie HZS, zabrániť má aj zneužívaniu jej názvu a znaku.



"Súčasne je cieľom návrhu zákona zriadiť stavovskú organizáciu Národnú asociáciu horských záchranárov, ktorej úlohou je vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a ktorá bude hájiť záujmy svojich členov," uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Tvrdí, že členstvo v asociácii má byť dobrovoľné. Členom asociácie sa bude môcť stať osoba s požadovanou odbornou spôsobilosťou na základe písomnej žiadosti. Mal byť tiež povinný platiť členský príspevok, ktorého výšku určí snem asociácie sprievodcov. Pre členov asociácie a registrované osoby má byť tiež povinné uzavrieť poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone povolania horského vodcu s limitom poistného plnenia vo výške minimálne jeden milión eur.



„S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služieb poskytovaných horskými vodcami sa zavádza pôsobnosť asociácie vydávať pokyny upravujúce požiadavky na bezpečnosť pri horskej vodcovskej činnosti, ktorá sa v praxi ukázala ako nevyhnutná pre dosiahnutie bezpečnosti vodených osôb,“ skonštatoval rezort. Cieľom je podľa neho zaviesť jednotnosť niektorých postupov pri výkone horskej vodcovskej činnosti a predchádzať prípadným pochybeniam na strane horských vodcov.



Novelou sa má rozšíriť aj rozsah horskej vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. MV zároveň precizuje ustanovenia týkajúce sa terénu, v ktorých sa horská vodcovská činnosť vykonáva, a to na chodeckých túrach a lezeckých túrach na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách terénov v prvom stupni a vyššom stupni horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice Medzinárodného zväzu horolezeckých spolkov.



MV ďalej navrhuje, aby sa vo vymedzených lokalitách pri záchrannej činnosti s použitím lanovej či horolezeckej techniky vyžadovala odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach. Záchranári aj osoby, ktoré pri záchrannej činnosti mimo pôsobnosti HZS používajú lanovú techniku, by mali absolvovať vstupný test, špecializovanú prípravu a školenie, ako aj skúšku.



Ďalej sa má podľa návrhu rozšíriť rozsah horskej sprievodcovskej činnosti o výcvik sprevádzaných osôb na lavínových kurzoch, kurzoch zameraných na bezpečný pohyb v horách, ako sú napríklad kurzy základného pohybu na snežniciach, kurzy prežitia v horách alebo kurzy orientácie a navigácie v teréne. Vzhľadom na to, že v slovenských horách je veľké množstvo turistických trás, ktoré sú zaistené technickými prostriedkami, rozširuje sa rozsah horskej sprievodcovskej činnosti sa má rozšíriť aj o výcvik pohybu na takýchto trasách, tvrdí MV.



Horskej záchrannej službe sa má zároveň umožniť pri záchrannej činnosti a monitoringu horských oblastí používanie bezpilotných lietadiel. Súčasne by sa mali stanoviť podmienky spracúvania a uchovávania osobných údajov, ktoré budú pri ich použití zaznamenané.



Novela by mohla nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.