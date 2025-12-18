< sekcia Slovensko
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kuchyňa 18. decembra (TASR) - Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa vo štvrtok neuskutoční. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.
Správu aktualizujeme.
Správu aktualizujeme.