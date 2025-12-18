Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Slovensko

Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kuchyňa 18. decembra (TASR) - Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa vo štvrtok neuskutoční. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Náhradný termín príletu stíhačiek na Slovensko zatiaľ nie je známy. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.





Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?