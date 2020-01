Primátor Košíc žiada vládu o odpustenie vyše 15-miliónového dlhu mesta

Bratislava 7. januára (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček opakovane žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby mestu odpustil 15,2 milióna eur. Svoju žiadosť v utorok odovzdal na Úrade vlády SR. Ide o odpustenie zostatku návratnej finančnej pomoci, ktorú v roku 2014 získal vtedajší primátor Richard Raši (Smer-SD).







Polaček argumentuje tým, že vláda v novembri odpustila Bratislave podobnú návratnú finančnú výpomoc v celkovej výške desať miliónov eur. Košice si podľa Polačeka zaslúžia rovnaký prístup. "Myslíme si, že Košice takisto ako Bratislava v rámci zotierania regionálnych rozdielov majú právo na to, aby sa k nim pristupovalo rovnako a zodpovedne," uviedol primátor. Na obe mestá by sa podľa neho mala vláda pozerať "rovnakým metrom".



Poznamenal, že "Košice majú taktiež problém s tým, aby dokázali utiahnuť všetky novely zákonov a nariadenia vlády" a zabezpečiť rovnaký komfort všetkým ľuďom. "Mesto má výpadok na financiách okolo 20 miliónov eur, čo naozaj nie je málo," povedal Polaček.



Primátor začiatkom decembra požiadal premiéra, aby dlh mestu odpustil. "Za 30 dní sme žiadnu odpoveď nedostali, preto sme doručili opakovanú žiadosť, aby sa vláda naozaj začala zaoberať problémami Košíc," skonštatoval Polaček.



Mesto Košice za predchádzajúceho primátora Rašiho uzavrelo v júli 2014 zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s ministerstvom financií v sume 20 miliónov eur. V rokoch 2016 - 2019 uhradilo mesto splátky v celkovej výške 4,8 milióna eur, čo je necelá štvrtina dlžnej sumy. Zvyšný zostatok má byť uhradený do roku 2025. Pôžička bola podľa Polačeka prevažne minutá na obnovu mostov a cestnej infraštruktúry.