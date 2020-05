Primátor Malaciek Juraj Ř. a Mário L. zostávajú na slobode

Bratislava 21. mája (TASR) - Primátor Malaciek Juraj Ř. a Mário L., obvinení zo zločinu prijímania úplatku, nepôjdu do väzby a budú stíhaní na slobode. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR na svojom verejnom zasadnutí, keď zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v (ŠTS) Pezinku, ktorý dvojicu do väzby nezobral.



Predsedníčka trojčlenného senátu zamietla sťažnosť prokurátora ako nedôvodnú. Zároveň rozhodnutie sudcu ŠTS pre prípravné konanie zo 14. mája považuje za zákonné a správne. Voči rozhodnutiu NS SR nie je prípustný opravný prostriedok.



Rozhodnutie senátu si vypočuli ako primátor, tak aj Mário L. a ich obhajcovia. Juraj Ř. odmieta, žeby sa dopustil akéhokoľvek korupčného správania a je presvedčený, že obvinenia voči jeho osobe boli vykonštruované. Je presvedčený, že išlo o snahu zdiskreditovať jeho osobu so snahou zbaviť ho postu primátora Malaciek.



Sudca ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, rozhodol 14. mája o prepustení dvojice zo zadržania, keďže nekonštatoval dôvody väzby. Prokurátor ÚŠP žiadal pre oboch mužov väzbu z dôvodu, že by mohli na slobode ovplyvňovať svedkov a Juraj Ř. pokračovať v trestnej činnosti. Podľa dozorového prokurátora nejde o jednoduchú korupčnú schému a u oboch je obava, že zo svojich pozícií by mohli ovplyvňovať svedkov. V prípade je dôležité vypočuť osoby z prostredia stavebníkov v súvislosti s korupčným správaním.



Primátora Malaciek a Mária L. obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z prijímania úplatku po tom, ako ich zadržali 12. mája počas protikorupčnej akcie Staviteľ. Podľa polície mal začiatkom roka zástupca mesta Malacky ponúknuť cez sprostredkovateľa úplatok developerskej spoločnosti. Nešlo vraj o peniaze, ale o "výmenný obchod". "Developer čakal na vydanie kolaudačného rozhodnutia v prípade jeho bytového domu. Všetky zákonom stanovené podmienky splnil. Napriek tomu mal zástupca mesta developerovi ponúknuť bezproblémové a urýchlené kolaudačné rozhodnutie za splnenia ešte jednej podmienky," spresnila vtedy polícia.



Za vydanie kladného stanoviska mal na oplátku žiadať, že developer svojím vplyvom zabezpečí na okresnom dopravnom inšpektoráte vydanie kladného stanoviska v prospech mesta Malacky v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly mestom, a to napriek nesplneniu zákonných podmienok. V prípade dokázania viny hrozí obom mužom väzenie na päť až 12 rokov.