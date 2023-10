Primátor Považskej Bystrice verí, že bude zvládať tri volené funkcie

Považská Bystrica 6. októbra (TASR) - Primátor Považskej Bystrice Karol Janas je presvedčený, že po zvolení za poslanca Národnej rady (NR) SR bude zvládať všetky tri volené funkcie - poslanca NR SR, primátora mesta i poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraj (TSK).



"Funkcia primátora mesta a krajského poslanca sú ako dve spojené nádoby. Dobrá spolupráca na týchto úrovniach prináša ovocie a v Považskej Bystrici to je viditeľné v mnohých sférach. Modernizujú sa stredné školy, nemocnica, obnovou prechádzajú cesty II. a III. triedy," skonštatoval Janas.



Rozhodnutie kandidovať v parlamentných voľbách nebolo podľa neho jednoduché. Prioritou pre neho bolo mesto a región, v minulosti deklaroval, že nemá záujem ísť do veľkej politiky.



"No udalosti posledných rokov a nekompetentné rozhodnutia bývalej vlády môj názor zmenili. Nemohol som sa už nečinne pozerať na to, ako finančne likvidujú nielen slovenské mestá a obce. Vtedy som si uvedomil, aké dôležité je, aby v parlamente bolo počuť nielen hlas ľudí, ale aj regiónov, skúsených starostov a primátorov. Aby o osude miest a obcí nerozhodoval niekto len tak, od stola. Verím, že moje pôsobenie v parlamente bude pre naše mesto a náš región len prínosom," zdôraznil.



Ako dodal, nemyslí si, že by sa výkon troch funkcií navzájom vylučoval, skôr v tom vidí možnosť rozvoja mesta a regiónu. "Všetko je to o dobrom plánovaní času, a najmä o spolupracovníkoch, na ktorých sa na meste môžem spoľahnúť. Nedávno bola prijatá nová organizačná štruktúra, veci na radnici sa hýbu správnym smerom. Aj to je základný pilier toho, že sa výkon týchto funkcií bude dať skĺbiť," doplnil Janas.



Pripomenul, že bude poberať iba jeden plat ako poslanec NR SR, primátorský plat sa bude môcť využiť na investičné projekty v meste.