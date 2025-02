Primátor Trenčína R. Rybníček pokračuje ako prezident ÚMS

Bratislava 4. februára (TASR) - Volebný snem opätovne zvolil primátora Trenčína Richarda Rybníčka do funkcie prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS). Ten na utorkovej tlačovej konferencii po skončení snemu zároveň predstavil návrh ÚMS na zmeny vo financovaní územnej samosprávy.



"Predložili sme návrh a budeme pripravení na diskusiu o zmene financovania územnej samosprávy," povedal Rybníček s tým, že súčasný model financovania samospráv začína byť pre slovenské mestá neudržateľný.



"Žiadame, aby všetky dane, ktoré sa vyprodukujú na území mesta, v mestách aj zostávali. To je absolútne základný model. Ďalší model, ktorý chceme, je, aby štát a hlavne ministerstvo financií určilo na základe matematického výpočtu minimálnu daňovú silu každej obce," priblížil.



V mestách a obciach by mal podľa ÚMS zostávať stopercentný výnos dane z príjmu fyzických osôb. "Dnes dostávame časť, časť ide vyšším územným celkom. Myslíme si, že kompletných 100 percent z dane z príjmu fyzických osôb majú dostávať slovenské mestá a obce," dodal prezident ÚMS s tým, že slovenské mestá musia byť nezávislé od centrálnej vlády.



Únia hovorí aj o zriadení dvoch štátnych fondov. Jedného pre regionálny rozvoj a druhého pre dopravu. "Celý tento návrh posielame prezidentovi republiky a budeme čakať, s čím prídu ostatné združenia," doplnil Rybníček.



Viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko na začiatku utorkovej tlačovej konferencie oznámil, že volebný snem ÚMS zvolil a potvrdil Rybníčka vo funkcii prezidenta ÚMS. Rozhodnutie snemu bolo jednomyseľné.