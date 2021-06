Primátor Trenčína vyzýva premiéra zvolať online zasadnutie vlády

Trnava/Trenčín 11. júna (TASR) – Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzýva premiéra Eduarda Hegera, aby zvolal do nedele (13. 6.) online rokovanie vlády SR, ktoré by odobrilo zaradenie okresu Trenčín do oranžovej farby podľa COVID automatu. Ako uviedol, na základe nedorozumenia má zotrvať okres v ružovej farbe, čo znemožňuje podnikateľské aktivity a obmedzuje život v regióne. Uviedol to na zasadnutí združenia primátorov krajských miest K8 v Trnave.