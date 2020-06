Primátor Vrútok odmieta, že motívom útoku v škole bola šikana

Bratislava 15. júna (TASR) - Primátor Vrútok Branislav Zacharides odmieta, že by dôvodom minulotýždňového útoku v tamojšej škole mala byť šikana páchateľa. V tejto súvislosti vyjadril plnú podporu škole, ktorá je podľa neho vzorová v tom, ako si pri podozreniach dokáže v tomto smere poradiť. Uviedol to po pondelkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) v Bratislave. Dodal, že existuje vôľa, aby sa škola stihla ešte v tomto školskom roku aspoň na niekoľko dní vrátiť do normálneho života.



Podľa Zacharidesa koluje v súvislosti s útočníkom množstvo "neprávd, poloprávd a neistôt". "Neboli v minulosti počas jeho štúdia zaznamenané skutočne žiadne náznaky toho, že by bol z niekoho strany šikanovaný," zdôraznil. Poukázal na to, že páchateľ už pred rokom útočil nožom na železniciach.



Primátor diskutoval s ministrom aj o zabezpečení školy. "Spoločne sme si potvrdili (...), že na škole neboli opomenuté žiadne bezpečnostné prvky a že táto škola spĺňala všetky bezpečnostné štandardy, napriek tomu sa nepodarilo, ani sa nemohlo podariť úplne zabrániť tejto nešťastnej udalosti," skonštatoval. Šéf rezortu mu tlmočil zámer hľadať, aj v spolupráci s inými ministerstvami, ďalšie riešenia a nástroje, ako zvýšiť bezpečnosť žiakov na školách.



Dvoch mŕtvych a viacero zranených vrátane detí si vyžiadal štvrtkový (11. 6.) útok v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach.