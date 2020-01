Primátori a starostovia prijali pozvanie do Akadémie TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rozširuje spoluprácu s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) o ďalšie aktivity. Jednou z nich je aj Akadémia TASR, ktorej cieľom je ponúkať primátorom a starostom informácie o možnostiach využitia potenciálu médií v procese rozvoja miest a obcí na Slovensku.



Na prvom zo série seminárov sa v utorok v priestoroch TASR v Bratislave stretli primátori a starostovia, ktorí pracujú v sekcii ZMOS-u pre inovácie, regionálny rozvoj a cestovný ruch. Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala v diskusii hovoril o možnostiach, ktoré verejnoprávna spravodajská agentúra ponúka obecným a mestským samosprávam.



„TASR má veľmi dobre pokryté regióny. Diskutovali sme o možnosti, ako túto spoluprácu ešte skvalitniť. Veľmi oceňujem záujem primátorov a starostov o možnosti prezentácie cestovného ruchu v regiónoch prostredníctvom agentúry, a to i v anglickom jazyku pre ambasády či investorov. Vítam i návrh, aby sme pripravili seminár pre ich mediálne tímy,“ povedal Puchala.



Účastníci odborného seminára sa oboznámili so spôsobom práce regionálnych redaktorov, pričom sa zamerali na efektívnejšie využívanie komunikácie súvisiace s propagáciou svojich aktivít. Zaujímali sa aj možnosti a trendy v oblasti využívania médií, analýz a spravodajských výstupov.



„Informácie sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité na správne rozhodovanie, serióznu komunikáciu, ale aj porovnávanie, inšpiráciu tiež na predchádzanie prípadným chybám. Preto touto spoluprácou chceme zvýšiť informovanosť a priblížiť ľuďom to, čím žijú naše mestá a obce,“ konštatoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Doplnil, že v priebehu tohto roka sa má uskutočniť minimálne šesť takýchto seminárov. V prípade záujmu zo strany samospráv pripraví ZMOS v spolupráci s TASR stretnutia podľa špeciálnych požiadaviek záujemcov.