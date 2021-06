Primátori krajských miest K8 odmietajú návrh stavebného zákona

Trnava 11. júna (TASR) – Primátori krajských miest združení v K8 odmietajú pripravovaný stavebný zákon. Sú rozhodnutí v prípade, ak bude v navrhovanej podobe predložený na rokovanie Národnej rady SR, prísť spolu s ďalšími primátormi a starostami protestovať pred budovu parlamentu. Povedal to po skončení rokovania K8 v Trnave primátor Trenčína a predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček.



Zákon pripravil úrad podpredsedu vlády SR pre legislatívu Štefana Holého, s ktorým zástupcovia samospráv vstúpili do rokovaní.



„My nevieme, čo z našich výhrad a návrhov bude akceptované, máme pocit, že na mnohé otázky, ktoré predkladajú naši odborníci, nevedia dať odborníci zo strany spracovateľa relevantné odpovede. Nemáme dobrý pocit z toho, ako sú odborne pripravení tí, ktorí zákon pripravovali,“ konštatoval Rybníček. Je to podľa neho absurdné a ponižujúce, takýto zákon sa podľa jeho názoru nepripravuje pol roka, ale najmenej dva.







Hostiteľom rokovania K8 bol primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý na štvrtkovej spoločnej cyklojazde zdieľanými bicyklami predstavil primátorom niektoré z projektov, ktoré Trnava realizovala alebo realizuje. Bročka uviedol, že na piatkovom rokovaní boli témami financovanie samospráv, eurofondy - dočerpávanie aktuálneho obdobia a príprava nového, zber bioodpadu, ktorý, s výnimkou Bratislavy a Košíc, beží vo všetkých mestách. Združenie K8 má rotujúce predsedníctvo, po Petrovi Bročkovi ho na nasledujúci polrok prevezme primátor Žiliny Peter Fiabáne a podpredsedom bude primátor Nitry Marek Hatas.