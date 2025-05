Primátorka Handlovej: Atentát na premiéra bol silným emočným šokom

Handlová 15. mája (TASR) - Atentát na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), vlani 15. mája v Handlovej bol silným emočným šokom. Pre TASR to vo štvrtok uviedla primátorka Handlovej Silvia Grúberová, podľa ktorej mesto v súčasnom období žije svojimi radosťami i starosťami. Cíti však, že v spoločnosti je naďalej napätie.



„Nemyslím si, že život v našom meste sa nejakým spôsobom zmenil. Samozrejme, treba povedať, že minulý rok, keď sme zažili tú nešťastnú streľbu v Handlovej na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, nám to ako keby stále nedochádzalo a bol to silný emočný šok,“ spomenula Grúberová.



Doplnila, že nielen ona a jej kolegovia, ale aj bežní ľudia, ktorých stretávajú na ulici, mali množstvo nezodpovedaných otázok a odpovede na tie otázky pomaly prináša iba život. „Rezonovala vtedy najmä emočná stránka, boli sme šokovaní, čo sa udialo,“ podotkla.



Mesto sa podľa Grúberovej atentátom negatívne zviditeľnilo nielen na Slovensku, ale i celosvetovo. „My dnes chceme ako Handlovčania vyslať pozitívny signál, pretože Handlovčania sú veľmi priateľskí a pohostinní ľudia. Žijeme svojimi každodennými radosťami, každodennými starosťami a vieme a chceme spolupracovať,“ ozrejmila.



Grúberová podľa svojich slov cíti napätie naprieč slovenskou spoločnosťou bez rozdielu, rovnako sú na tom podľa nej i ďalší primátori a starostovia. „Výsmech, extrém ani násilie nesmú mať miesto v našej spoločnosti. Každý z nás by mal prispieť k tomu, aby sme konali vecne, slušne a bez prehnaných emócií. Slušnosť nie je slabosť, ale slušnosť je prejavom úcty k iným a my nesmieme dovoliť, aby v našej krajine panovala taká nekultúra prejavu, ale aj nekultúra správania sa človeka voči človeku,“ vyhlásila.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.