ŠÚKL: Prínosy vakcíny od AstraZenecy aj naďalej prevyšujú jej riziká

Bratislava 6. apríla (TASR) - Súvislosť medzi zriedkavými závažnými prípadmi tromboembolických komplikácií a vakcínou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca doteraz nebola preukázaná, ale intenzívne sa prešetruje. Prínosy vakcíny aj naďalej prevyšujú jej riziká. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková.



"Štátny ústav monitoruje hlásené prípady v Európskej únii (EÚ) a je v úzkom kontakte s Európskou liekovou agentúrou (EMA) i národnými liekovými agentúrami. Momentálne pokračuje skúmanie spojitosti medzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín a vakcínou Vaxzevria na Výbore pre hodnotenie rizík liekov (PRAC), v ktorom má ŠÚKL svojich zástupcov. Závery výboru sa budú bezodkladne komunikovať," informovala.



Preskúmanie na úrovni EÚ podľa ŠÚKL doteraz neidentifikovalo žiadne špecifické faktory, ktoré by takéto riziko zvyšovali, či už vek, pohlavie alebo predchádzajúca anamnéza tvorby krvných zrazenín. Ústav dodal, že väčšina pozorovaných prípadov sa vyskytla u žien do 55 rokov, ktoré však aj tvorili väčšinu populácie očkovanú touto vakcínou.



Na Slovensku sa začalo očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca 1. marca, medzi prvými boli zaočkovaní učitelia a pedagogickí zamestnanci. Okrem nich sa na očkovanie vakcínou od švédsko-britskej spoločnosti mohli spočiatku hlásiť predavači, sprievodcovia a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave, vodiči hromadnej dopravy, taxikári či kontrolóri mestskej hromadnej dopravy.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ešte koncom februára pripustilo, že vakcína AstraZeneca môže vyvolať u očkovaných výraznejšiu reakciu imunitného organizmu. Viacej hlásení o vedľajších účinkoch eviduje aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). MZ SR ešte minulý týždeň avizovalo, že do konca apríla by malo byť na Slovensko privezených 320.000 vakcín.



ŠÚKL uviedol, že v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorá sa po novom bude volať Vaxzevria, sú najčastejšími hlásenými podozreniami na nezávažné nežiaduce účinky horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka, kožné reakcie (výsyp), tŕpnutie. Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky v súvislosti s touto vakcínou boli krátkodobá strata vedomia, trombóza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu a kolaps.



Podľa informácií štátneho ústavu bola prvá dávka tejto vakcíny podaná do konca marca 237.512 osobám a druhá dávka 95 osobám. Hlásených bolo 1262 podozrení na nežiaduce účinky, z toho 38 závažných.



Predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky (EMA) Marco Cavaleri v rozhovore pre taliansky denník Il Messaggero, zverejnenom v utorok, povedal, že medzi vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje súvislosť.