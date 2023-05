Prioritami ministra vnútra sú príprava volieb i boj s dezinformáciami

Bratislava 18. mája (TASR) - Zabezpečenie riadnych parlamentných volieb a boj s dezinformáciami patria medzi priority nového ministra vnútra Ivana Šimka. Chce tiež pokračovať v očiste verejného života. Tieto témy sa majú premietnuť aj do programového vyhlásenia vlády a návrhu rozpočtu. Informoval o tom po stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom na pôde ministerstva. Odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana neavizoval.



Predseda vlády vyzdvihol význam ministerstva vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovania citlivých káuz. "Aj preto, keď sme si vyberali ľudí do vlády s prezidentkou, dali sme si záležať na tom, aby tu bol skúsený človek, ktorý tu už predtým pôsobil a nie je v politickom súboji," načrtol.



Obaja predstavitelia vlády označujú za výraznú úlohu rezortu prípravu parlamentných volieb. "Urobíme všetko pre to, aby tak ako doteraz boli voľby bez škandálov, bez toho, aby niekto mohol spochybňovať výsledky," vyhlásil premiér.



Ako dodal minister, všetky úlohy rezortu aj Štatistického úradu SR v súvislosti s voľbami sú zabezpečené. Jediným prvkom pod dohľadom niekoho iného sú volebné komisie, ktoré zabezpečujú kandidujúce politické strany.



Prvý rozhovor s policajným prezidentom zhodnotil minister ako otvorený. Obaja majú podľa neho záujem na pokračovaní očisty verejného života. "Samozrejme, všetko sa musí uskutočňovať podľa zákona a primeranými prostriedkami," poznamenal. Hamran je podľa Šimka človek, ktorý polícii rozumie. Na budúci týždeň má ich rozhovor pokračovať na policajnom prezídiu.



Minister upozornil premiéra aj na investičné dlhy v rezorte. "Ak sa nepripravia riešenia, bude to problémom pre ďalší chod štátu," skonštatoval Šimko. Zamerať sa chce aj na boj s dezinformáciami.



Nový šéf rezortu neplánuje počas svojho mandátu riešiť reformu verejnej správy ani spájanie letiek ministerstva vnútra a obrany.