Prioritou diplomacie SR je rozširovať ekonomické aktivity v zahraničí

Bratislava 1. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR chce v roku 2025 pokračovať v otváraní šiestich nových zastupiteľských úradov SR či ďalej rozširovať ekonomické aktivity Slovenska v zahraničí. Hlavnou prioritou rezortu je tiež angažovať sa v mierovom procese na Ukrajine. V rámci rozhovoru to pre TASR uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).



Najdôležitejšou prioritou rezortu v tomto roku bude podľa ministra angažovanosť SR v mierovom procese na Ukrajine. Podotkol, že zlou politikou predchádzajúcej vlády sa SR, ako aj EÚ dostala do pozície, v ktorej dopláca na sankcie prijaté voči Rusku. "Európska únia stráca konkurencieschopnosť a do toho spadá aj Slovensko, pretože sme súčasťou Európskej únie a všetko je to spôsobené nezmyselnou vojnou na Ukrajine, ktorá sa nikdy nemala udiať a mala skôr byť riešená diplomaticky," skonštatoval.



Postoj SR podľa jeho slov ostáva nemenný, a to, že vojna na Ukrajine nemá vojnové riešenie. "Tretí rok tejto vojny, ktorý sa už bude končiť vo februári, ukázal, čo nás však neteší, že sme mali pravdu, že vojenské riešenie tam nie je a je potrebné hľadať riešenie diplomatické," podotkol Blanár. Slovensko je podľa jeho slov pripravené zúčastniť sa na avizovanom druhom mierovom samite. "Chceme, aby tam bolo Rusko, ako aj Čína a štáty globálneho juhu, aby dohoda bola podporená viacerými veľmocami, ktoré zagarantujú to, čo sa dohodne, aby to mohlo mať nejakú trvalú udržateľnosť," poznamenal minister. Zopakoval, že SR ponúka možnosť zorganizovať predprípravné stretnutia pred samitom na našom území.







Medzi ďalšie priority rezortu patrí proces otvárania nových zastupiteľských úradov v zahraničí. Nové veľvyslanectvá majú vzniknúť v Malajzii, na Filipínach, v Tanzánii, Alžírsku, ale aj v Austrálii a Belgicku. Ako priblížil, napríklad vo Filipínach a v Malajzii chce rezort nadviazať na už prebiehajúcu spoluprácu v rámci dovozu pracovníkov. "Slovenská republika čelí personálnemu nedostatku, preto sme aj prijali legislatívu, ktorá nám umožní na základe národných víz priviesť pre konkrétne firmy pracovníkov, ktorí v nich budú pracovať," vysvetlil minister. Slovensko chce zároveň podľa jeho slov byť v týchto krajinách ekonomicky úspešné. "Trh sa rozvíja veľmi rýchlo a chceme byť pri tom aj my, aj napríklad s naším obranným priemyslom, ktorý je veľmi silný," ozrejmil.



Otvorenie zastupiteľských úradov v Alžírsku a Tanzánii má podľa neho význam z politického aj ekonomického hľadiska. "Pretože Alžírsko je významná krajina, ktorá je medzi šesticou najväčších vývozcov plynu na svete. Práve Alžírsko je spojené s plynovodom s Talianskom a Taliansko je prepojené so strednou Európou a je to priestor na to, aby sme hľadali aj možnosti našej energetickej bezpečnosti, čo sa týka aj zásobovania plynu, a preto sa tomu budeme maximálne venovať," priblížil.



Rezort v budúcom roku plánuje ďalšie návštevy na úrovni ekonomických misií so slovenskými podnikateľmi v zahraničí, ktoré by mali byť orientované na severnú Afriku a Indo-Pacifik. "Chceme v tom pokračovať ďalej, rozširujeme počet plnohodnotných ekonomických diplomatov zo 17, ktorých som zdedil, na plánovaných 43. Tomu sa intenzívne venujeme a v tomto roku ich budeme postupne obsadzovať a posilňovať naše ekonomické aktivity," dodal Blanár.