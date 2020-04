Prioritou vlády v sociálnej oblasti je najmä rodina a dôchodky

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prioritou vlády v sociálnej oblasti je podpora rodiny, udržateľnosť dôchodkového systému, ale aj reformy v oblasti sociálnych služieb. V týchto smeroch chce vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) pripraviť počas najbližších štyroch rokov viaceré opatrenia. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré kabinet schválil v nedeľu.



Podporu rodiny vníma vláda ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. Zvyšovať by preto chcela viaceré dávky a príspevky, ako napríklad rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa, ktoré by mali byť flexibilnejšie a mali by sa naviazať na rast priemernej mzdy. Zaviesť by sa mal aj inštitút otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa, vyrovnávať by sa mali aj rozdiely v platoch a dôchodkoch medzi mužmi a ženami. Upraviť sa má aj vymáhanie a vyplácanie náhradného výživného, zaviesť sa má tzv. SOS príspevok vyplácaný v mimoriadnych situáciách, keď rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci.



Vláda sa chce pozrieť aj na poskytovanie štátnych sociálnych dávok, ktoré by mali byť poskytované bez potreby osobného kontaktu s orgánom štátnej správy. Tiež by sa mali prijímať systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného v rodinách.



Vláda chce tiež zvážiť možnosť čerpania ošetrovného (OČR) pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok, zjednotiť by sa mal aj príspevok pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí. Zvýšiť by sa mal aj daňový bonus na všetky deti na dvojnásobok a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu. Tiež by sa mal daňový bonus naviazať na výšku životného minima.



Vláda chce zároveň zvážiť aj zavedenie viacerých nových príspevkov. Napríklad príspevok na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin. Tiež by sa mohlo zaviesť zvýhodnené stavebné sporenie oslobodené od poplatkov so zmluvou na rodinu, ale aj príspevok vo výške 100 eur na začiatku školského roka pre deti na prvom stupni základných škôl.



V oblasti dôchodkového systému sa do PVV dostala reforma všetkých pilierov dôchodkového systému. V druhom pilieri by sa napríklad mala zaviesť dobre nastavená, výnosnejšia investičná politika na základe rozhodnutí profesionálnych investorov a zaviesť by sa mali opatrenia za účelom realizácie výnosov z rozsahu v sporiacej aj výplatnej fáze. Tiež by sa mala upraviť poplatková politika.



PVV počíta aj so zavedením automatického vstupu do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne. Okrem toho by sa mala zlepšiť informovanosť sporiteľov o predpokladanej výške dôchodku. Ústavným zákonom by sa zároveň mali definovať základné parametre prvého aj druhého piliera. Zmenou zákona by sa mohlo umožniť pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu, napríklad asignáciou odvodov.



Zvýšiť by sa mali aj viaceré dôchodcovské dávky, napríklad sirotský dôchodok o 20 %. Vláda chce presadiť aj plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB.



Ďalej chce vláda skvalitniť systém dôchodkového poistenia ľudí starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovateľov a osobných asistentov ako poistencov štátu. Zaviesť by sa mohlo aj dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude výlučne poskytovať materské.



V oblasti zamestnanosti, najmä riešenia tej dlhodobej, chce vláda podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky. Plánuje zlepšiť možnosti vytvárania rôznorodých pracovných miest v aktivačných prácach s dôrazom na budovanie zručností. Tiež chce motivovať agentúry podporovaného zamestnávania odmenou za udržateľné a trvalé zamestnanie ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce. PVV myslí aj na začlenenie ŤZP na otvorenom trhu práce.



V oblasti sociálnych služieb chce kabinet zlepšiť systém ich financovania a zrovnoprávniť poskytovateľov. Napríklad chce vláda predložiť nový zákon o sociálnych službách, ktorým plánuje zaviesť ich adresnú formu financovania zavedením príspevku na odkázanosť podľa stupňa odkázanosti pre občana, nie pre zariadenia, v dôsledku čoho bude možné transformovať doterajšie rôzne dávky a príspevky poskytované na ten istý účel a zrovnoprávni poskytovateľov sociálnych služieb.



Tiež sa má vytvoriť systém zdravotno-sociálnej starostlivosti vrátane jeho financovania. Potrebné je tiež podľa PVV vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti, zjednodušiť sa má aj legislatíva štátnych sociálnych dávok.