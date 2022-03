Prípad Chovanec: Belgickí znalci potvrdili smrteľné sebazranenie obete

Brusel 9. marca (TASR) - Príčinou smrti slovenského občana Jozefa Chovanca (38), ktorý zomrel koncom februára 2018 po zadržaní v cele na letisku Charleroi, boli silné nárazy hlavou o stenu, ktoré mu spôsobili edém mozgu; zastavenie činnosti srdca však u neho vyvolala až injekcia podaná privolanými zdravotníkmi. Uvádza sa to v expertnom posudku belgických lekárov, o ktorom informuje bruselský spravodajca TASR.



Spravodajský server RTL.be v stredu upozornil na záverečný znalecký posudok v kauze Chovanec. Podľa dokumentu, do ktorého mala redakcia možnosť nahliadnuť, sa zadržaný slovenský občan sám smrteľne zranil opakovanými nárazmi hlavy o steny a cely predbežného zadržania, v ktorej strávil päť hodín.



Zastavenie srdcovej činnosti, po ktorom ho odviezli na reanimáciu do nemocnice, však Chovancovi spôsobila injekcia. Tú mu podala privolaná záchranná služba po tom, ako sa ho viacero členov letiskovej polície pokúšalo spacifikovať s použitím neprimeraného násilia.



Jozef Chovanec sa dostal do cely potom ako bol vyvedený z lietadla, lebo sa nevedel preukázať platným cestovným dokladom a vykazoval znaky agresívneho správania.



Koncom septembra 2021 sa predstavitelia belgickej justície a polície na letisku Charleroi zúčastnili na dvojdňovej rekonštrukcii udalostí, ktoré viedli k smrti Jozefa Chovanca. Generálny prokurátor Ignacio de la Serna vtedy vyhlásil, že rekonštrukcia bola pre vyšetrovanie prípadu "užitočná".



Nevyhnutnou súčasťou vyšetrovania je aj vypracovanie záverečnej správy kolégia lekárov. Podľa odborných lekárskych posudkov smrť zadržaného nespôsobilo udusenie, ktoré mali zapríčiniť policajti, ktorí na ňom kľačali, ako bolo vidieť na záberoch z priemyselnej kamery. Hypotéza, že smrť Jozefa Chovanca mohla byť zapríčinená takouto "pozičnou asfyxiou", je úplne mylná bola vyvrátená dôkladnou vedeckou analýzou, ktorú vykonalo kolégium lekárov, upozornil RTL.be.



Lekárski experti podľa tohto zdroja trvajú na stanovisku, že smrť zadržaného bola spôsobená tým, že Chovanec si udieraním hlavy o steny cely spôsobil šesťdesiat rán, ktoré viedli k opuchu a mozgovej smrti. V ich správe sa tiež uvádza, že k zastaveniu činnosti srdca došlo až v dôsledku injekčne podaného neuroleptika - látky, ktorá sa podáva v prípade psychotických porúch.



Podľa RTL.be bude mať táto lekárska správa veľký význam pri ukončení vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca. Tento slovenský občan zomrel v nemocnici tri dni po zákroku belgickej polície a podaní injekcie v cele policajnej stanice na letisku v Charleroi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)