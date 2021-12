Prípad M. Suju, ktorý narušil diskusiu vo Svite, riešia ako priestupok

Bratislava 17. decembra (TASR) - V prípade nezaradeného poslanca Miroslava Suju, ktorý narušil diskusiu o reforme národných parkov vo Svite, nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Vyplýva to z vyjadrenia prešovskej krajskej polície. Vec momentálne rieši Okresný úrad (OÚ) v Poprade ako priestupok. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy OÚ Zvolen Zuzana Hanusková Hečková.



"Dňa 23. novembra 2021 bol spisový materiál postúpený na Okresný úrad Poprad, odbor všeobecnej vnútornej správy, z dôvodu miestnej príslušnosti," uviedla Hanusková Hečková. Priblížila, že v zmysle zákona ho musí prejednať miestne príslušný orgán, kde bol priestupok spáchaný. Podľa polície by mohlo ísť o podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.



Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana podal na Suju trestné oznámenie v auguste. Dôvodom bola hrozba fyzického napadnutia, neoprávnené vniknutie do budovy Mestského úradu vo Svite a narušenie rokovania o reforme národných parkov.