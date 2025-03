Prípad mŕtvej Slovenky na Filipínach: Jeden z podozrivých sa priznal

Manila 19. marca (TASR) - Jeden z troch podozrivých v prípade smrti 23-ročnej slovenskej občianky na filipínskom ostrove Boracay podal čestné vyhlásenie o mimosúdnom priznaní. Poukázal na ďalšie dve osoby, ktoré sa s ním údajne podieľali na znásilnení a vražde Slovenky. TASR o tom informuje podľa miestnej televízie GMA Network.



Príslušníci mestskej polície v Malay podali 17. marca na prokuratúre v provincii Aklan vyhlásenie o mimosúdnom priznaní po tom, ako sa jedna z troch podozrivých osôb priznala k spáchaniu trestného činu. Spomínaná osoba je podľa miestnej televízie v policajnej väzbe v Malay.



Filipínska polícia minulú stredu (12. marca) popoludní miestneho času objavila telo telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan. Polícia obeť identifikovala ako 23-ročnú Michaelu M. zo Slovenska, ktorá sa dočasne zdržiavala v turistickom stredisku na ostrove Boracay. Podľa vyšetrovania sa telo obete našlo v stredu okolo 14.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) v opustenej kaplnke v štádiu rozkladu a bez spodnej bielizne.



Podozrivý vo svojom vyhlásení uviedol, že bol so Slovenkou spolu s ďalšími dvoma osobami v spomínanej kaplnke. Jeden z jeho spoločníkov udrel Michaelu tvrdým predmetom do hlavy. Ďalšia osoba obvinená z účasti na trestnom čine toto obvinenie poprela, informuje televízia GMA Network.



Trojicu osôb identifikovali prostredníctvom kamerových záznamov, na ktorých boli pred incidentom zachytení spoločne s Michaelou v podniku, kde si kupovali nápoje.



Všetci traja podozriví podľa televízie GMA Network pochádzajú z ostrova Boracay a sú údajne zapojení do nelegálneho obchodu s drogami a ďalších trestných činov.



Slovenka pricestovala na ostrov 1. marca spolu s ďalším Slovákom, ale ubytovali sa v rôznych hoteloch. Jej spoločník povedal, že po skončení pobytu sa žena nevrátila do hotela a nedalo sa jej dovolať. Slovák túto skutočnosť nahlásil na polícii a požiadal obyvateľov o pomoc pri pátraní. Jej zmiznutie nahlásila aj jej filipínska priateľka a ako odmenu za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu, ponúkala 50.000 filipínskych pesos (približne 800 eur).



Miestna polícia v pondelok na sieti Facebook zverejnila zábery zo spomienkovej ceremónie pri kaplnke, v ktorej našli telo Michaely. Polícia uviedla, že modlitba a zapálenie sviečok symbolizujú solidaritu spoločenstva a úctu k mladej Slovenke.