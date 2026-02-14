Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prípad prelezenia plota Mikulca sa má opäť pojednávať

Ilustračná snímka.

Dvojica podľa obžaloby preliezla plot Mikulca v čase, keď bol ešte ministrom vnútra.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Prípad prelezenia plota domu exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí) sa má po trojmesačnej pauze opäť pojednávať. Najbližší termín je na Mestskom súde Bratislava I vytýčený na utorok (17. 2.). Obžalobe pre porušovanie domovej slobody čelia Štefan H. a Marek K.

Dvojica podľa obžaloby preliezla plot Mikulca v čase, keď bol ešte ministrom vnútra. Štefan H. tvrdil, že sa chcel s Mikulcom porozprávať o tom, prečo jeho sestra, ktorú ako kadetku postrelil pár dní predtým jej pedagóg, už právoplatne odsúdený Vladimír Šeparnev, nie je hospitalizovaná v nemocnici pre príslušníkov polície. Kadetka bola pár dní po tomto incidente do policajnej nemocnice prevezená.

Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.
