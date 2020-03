V prípade vyššej súdnej úradníčky Veroniky Š. rozhodnú o stíhaní

Bratislava 6. marca (TASR) - Na vyššiu súdnu úradníčku Okresného súdu (OS) Bratislava I a ďalšie dve osoby, ktoré zadržala polícia v stredu (4. 3.) v rámci protidrogovej akcie, podal prokurátor Okresnej prokuratúry (OP) Bratislava V návrh na väzobné stíhanie. TASR to potvrdil prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave a hovorca Matej Izakovič.



Dozorový prokurátor podal návrh na OS V. Tam bude rozhodovať službukonajúci sudca. Prokurátor na túto trojicu podal návrh na väzobné stíhanie z dôvodu pokračovania v trestnej činnosti.



Veronika Š. je už od piatka v súvislosti s obvinením postavená mimo služby. "OS Bratislava I oznamuje, že zmysle zákona o štátnej službe bola vyššia súdna úradníčka Mgr. V. Š. postavená mimo činnej štátnej služby. OS Bratislava I sa cestou predsedu OS Bratislava I zároveň v plnej miere dištancuje od konania menovanej a uvádza, že jej konanie žiadnym spôsobom nesúvisí s činnosťou tohto súdu," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Ako ďalej zdôraznil, v prípade vzatia obvinenej Veroniky Š. do väzby bude OS Bratislava I striktne postupovať podľa príslušného zákona o štátnej službe.



Po protidrogovom zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Veža vyšetrovateľ obvinil štyri osoby. Ladislav L., Veronika Š., Jozef H. a Andrea F. sa mali zaoberať predajom kokaínu od roku 2017 až doteraz, a to hlavne v Bratislave. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. "Na obvinených Veroniku Š., Jozefa H. a Andreu F. bude spracovaný podnet na vzatie do väzby," priblížila polícia.



NAKA zasahovala v stredu v noci v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Pri prehliadkach polícia zaistila väčšie množstvo kokaínu v hodnote tisícok eur a marihuanu.